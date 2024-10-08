https://ria.ru/20241008/mid-1976881178.html
В НАТО отрабатывают варианты боевых действий против России, заявили в МИД
В НАТО отрабатывают варианты боевых действий против России, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024
В НАТО отрабатывают варианты боевых действий против России, заявили в МИД
В НАТО готовятся к столкновению с Россией, но в российском военном планировании учитываются любые варианты развития событий, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:38
2024-10-08T08:38
2024-10-08T10:07
россия
александр грушко
нато
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В НАТО готовятся к столкновению с Россией, но в российском военном планировании учитываются любые варианты развития событий, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. "Сейчас натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России", — сказал он. Замминистра отметил, что Североатлантический альянс обкатывает логистические маршруты переброски войск через Атлантику, размещает на восточном фланге склады вооружений и развертывает контингенты. С 22 января по 31 мая проходили крупнейшие с момента окончания холодной войны маневры Steadfast Defender, и в их сценарии впервые в качестве противника фигурировало не фиктивное государство, а Россия, подчеркнул Грушко. "Идет накачка военных бюджетов, милитаризируется экономика. Помимо конфронтационной риторики, НАТО непрерывно повышает и градус напряженности по отношению к России", — сказал он. По его словам, ответственное планирование в области обороны должно учитывать любые варианты и быть нацелено на то, чтобы демонстрировать бесперспективность разговаривать с Москвой языком силы. "Еще раз подчеркну: не Россия, а Североатлантический альянс встал на путь конфронтации. Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих", — заключил замминистра.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
https://ria.ru/20241007/nato-1976778999.html
https://ria.ru/20241004/zapad-1976225325.html
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россия, александр грушко, нато
Россия, Александр Грушко, НАТО
В НАТО отрабатывают варианты боевых действий против России, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: НАТО отрабатывает варианты боевых действий против России
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В НАТО готовятся к столкновению с Россией, но в российском военном планировании учитываются любые варианты развития событий, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
"Сейчас натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России", — сказал он.
Замминистра отметил, что Североатлантический альянс обкатывает логистические маршруты переброски войск через Атлантику, размещает на восточном фланге склады вооружений и развертывает контингенты. С 22 января по 31 мая проходили крупнейшие с момента окончания холодной войны маневры Steadfast Defender, и в их сценарии впервые в качестве противника фигурировало не фиктивное государство, а Россия, подчеркнул Грушко.
"Идет накачка военных бюджетов, милитаризируется экономика. Помимо конфронтационной риторики, НАТО непрерывно повышает и градус напряженности по отношению к России", — сказал он.
По его словам, ответственное планирование в области обороны должно учитывать любые варианты и быть нацелено на то, чтобы демонстрировать бесперспективность разговаривать с Москвой
языком силы.
«
"Еще раз подчеркну: не Россия, а Североатлантический альянс встал на путь конфронтации. Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих", — заключил замминистра.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе
. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.