У России и НАТО есть линии связи для чрезвычайных случаев, заявили в МИД
Грушко: у России и НАТО есть горячие линии связи для чрезвычайных случаев
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. У РФ и НАТО есть горячие линии связи, министры обороны России и США сохраняют диалог, но эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Есть так называемые горячие линии связи и возможности для экстренных контактов. Сохраняется диалог на уровне министров обороны России и США. Тем не менее, эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности", - сказал он.
В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.