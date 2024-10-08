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У России и НАТО есть линии связи для чрезвычайных случаев, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024
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08:09 08.10.2024 (обновлено: 09:06 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/mid-1976879217.html
У России и НАТО есть линии связи для чрезвычайных случаев, заявили в МИД
У России и НАТО есть линии связи для чрезвычайных случаев, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024
У России и НАТО есть линии связи для чрезвычайных случаев, заявили в МИД
У РФ и НАТО есть горячие линии связи, министры обороны России и США сохраняют диалог, но эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:09
2024-10-08T09:06
россия
москва
сша
александр грушко
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. У РФ и НАТО есть горячие линии связи, министры обороны России и США сохраняют диалог, но эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Есть так называемые горячие линии связи и возможности для экстренных контактов. Сохраняется диалог на уровне министров обороны России и США. Тем не менее, эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности", - сказал он. В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241008/nato-1976868779.html
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россия, москва, сша, александр грушко, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Россия, Москва, США, Александр Грушко, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
У России и НАТО есть линии связи для чрезвычайных случаев, заявили в МИД

Грушко: у России и НАТО есть горячие линии связи для чрезвычайных случаев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. У РФ и НАТО есть горячие линии связи, министры обороны России и США сохраняют диалог, но эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Есть так называемые горячие линии связи и возможности для экстренных контактов. Сохраняется диалог на уровне министров обороны России и США. Тем не менее, эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности", - сказал он.
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО
03:26
В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО
04:41
 
РоссияМоскваСШААлександр ГрушкоСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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