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На должность сенатора от Псковской области внесли кандидатуру Мельниковой - РИА Новости, 08.10.2024
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10:42 08.10.2024дополняется ...
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На должность сенатора от Псковской области внесли кандидатуру Мельниковой
На должность сенатора от Псковской области внесли кандидатуру Мельниковой - РИА Новости, 08.10.2024
На должность сенатора от Псковской области внесли кандидатуру Мельниковой
Спикер собрания депутатов внес на должность сенатора от Псковской области кандидатуру Натальи Мельниковой, ранее этот пост занимал Андрей Турчак РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:42
2024-10-08T10:42
псковская область
политика
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Спикер собрания депутатов внес на должность сенатора от Псковской области кандидатуру Натальи Мельниковой, ранее этот пост занимал Андрей Турчак
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псковская область, политика
Псковская область, Политика
На должность сенатора от Псковской области внесли кандидатуру Мельниковой

Сенатором от Псковской области выдвинули кандидатуру Натальи Мельниковой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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Спикер собрания депутатов внес на должность сенатора от Псковской области кандидатуру Натальи Мельниковой, ранее этот пост занимал Андрей Турчак
 
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