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На должность сенатора от Псковской области внесли кандидатуру Мельниковой

На должность сенатора от Псковской области внесли кандидатуру Мельниковой - РИА Новости, 08.10.2024

На должность сенатора от Псковской области внесли кандидатуру Мельниковой

Спикер собрания депутатов внес на должность сенатора от Псковской области кандидатуру Натальи Мельниковой, ранее этот пост занимал Андрей Турчак РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:42

2024-10-08T10:42

2024-10-08T10:42

псковская область

политика

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Спикер собрания депутатов внес на должность сенатора от Псковской области кандидатуру Натальи Мельниковой, ранее этот пост занимал Андрей Турчак

псковская область

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псковская область, политика