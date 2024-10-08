Рейтинг@Mail.ru
Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/marochko-1976877699.html
Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной
Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной - РИА Новости, 08.10.2024
Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:44
2024-10-08T07:44
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_29c04c6f36bb2098a4ec50be93e3e008.jpg
ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременная
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_ed9bc45ae59912876d0b23df4b649c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной

Марочко: ВС России приступили к освобождению Серебрянки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала