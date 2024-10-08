https://ria.ru/20241008/marochko-1976877699.html

Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной

Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной - РИА Новости, 08.10.2024

Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной

ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T07:44

2024-10-08T07:44

2024-10-08T07:44

специальная военная операция на украине

кременная

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андрей марочко

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

луганская народная республика

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кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины