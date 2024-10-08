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Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной
Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной - РИА Новости, 08.10.2024
Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:44
2024-10-08T07:44
2024-10-08T07:44
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ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной
Марочко: ВС России приступили к освобождению Серебрянки