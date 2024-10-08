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Борового назначили заместителем министра сельского хозяйства - РИА Новости, 08.10.2024
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19:32 08.10.2024 (обновлено: 19:44 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/maksim-1977053178.html
Борового назначили заместителем министра сельского хозяйства
Борового назначили заместителем министра сельского хозяйства - РИА Новости, 08.10.2024
Борового назначили заместителем министра сельского хозяйства
Максим Боровой назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на сайте... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:32
2024-10-08T19:44
политика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Максим Боровой назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Боровой с августа 2022 года занимал должность директора департамента мелиорации Минсельхоза. "Назначить Борового Максима Владимировича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
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политика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Борового назначили заместителем министра сельского хозяйства

Мишустин назначил Борового заместителем министра сельского хозяйства

© Фото : Министерство сельского хозяйства Российской ФедерацииМаксим Боровой
Максим Боровой - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Максим Боровой. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Максим Боровой назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Боровой с августа 2022 года занимал должность директора департамента мелиорации Минсельхоза.
"Назначить Борового Максима Владимировича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
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