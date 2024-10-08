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Куба запросила статус страны-партнера БРИКС - РИА Новости, 08.10.2024
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06:45 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kuba-1976875954.html
Куба запросила статус страны-партнера БРИКС
Куба запросила статус страны-партнера БРИКС - РИА Новости, 08.10.2024
Куба запросила статус страны-партнера БРИКС
Правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера в письме российскому лидеру Владимиру Путину,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:45
2024-10-08T06:45
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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера в письме российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку Россия сейчас председательствует в объединении, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра. "Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга", - написал Перейра в своем блоге в Х. Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли ранее сообщил РИА Новости, что Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы - президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение Путина. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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в мире, россия, куба, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Куба, Владимир Путин, БРИКС
Куба запросила статус страны-партнера БРИКС

Перейра: Куба запросила статус страны-партнера БРИКС через Россию

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Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера в письме российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку Россия сейчас председательствует в объединении, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра.
"Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга", - написал Перейра в своем блоге в Х.
Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли ранее сообщил РИА Новости, что Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы - президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение Путина.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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