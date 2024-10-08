https://ria.ru/20241008/kotyukov-1976973364.html

Михаил Котюков выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации

Михаил Котюков выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации - РИА Новости, 08.10.2024

Михаил Котюков выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:00

2024-10-08T14:00

2024-10-08T14:00

красноярский край

россия

михаил котюков

валентина матвиенко

антон силуанов

совет федерации рф

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КЕМЕРОВО, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что палата регионов рассмотрела параметры проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что в основе главного финансового документа страны – исполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, поддержка участников СВО и их семей, технологическое лидерство и развитие инфраструктуры. Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что все необходимые расходы на исполнение поставленных главой государства поручений и национальных целей в бюджете учтены. В частности, на реализацию 19 национальных проектов на три года предусмотрено более 18 триллионов рублей. В течение шести лет – более 40 триллионов рублей. "В своем докладе губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что объем поддержки субъектов страны в новом проекте бюджета сохранился на уровне предыдущих лет – 3,3 триллиона рублей в год. При этом финансирование увеличено по таким позициям, как достижение технологического лидерства, улучшение качества жизни в опорных населенных пунктах, развитие Арктической зоны, повышение производительности труда, оказание социальной поддержки", – говорится в сообщении. Отмечается, что как и в прежние годы, средства федерального бюджета будут направлены в регионы для укрепления сферы здравоохранения, образования, формирования современной городской среды и дорожной сети. Также продолжится поддержка учреждений среднего профессионального и высшего образования. Это решение, по мнению губернатора Красноярского края, станет ключевым для того, чтобы регионы смогли формировать научные школы. Михаил Котюков акцентировал внимание сенаторов на необходимости объединить вокруг поставленных задач ресурсы регионов, Федерации и частного бизнеса. Остановился глава региона и на вопросах, которые требуют особого подхода. Это касается параметров межбюджетных трансфертов, регулирования налоговых механизмов, создания сбалансированной системы оплаты в бюджетной сфере с учетом производительности труда, подготовки профессиональных кадров для решения задач технологического лидерства. "Бюджет реалистичный, мы видим все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить исполнение ранее принятых решении и новых приоритетов. Важным для нас является поручение президента по синхронизации отраслевого и бюджетного законодательства в части экологии. Речь идет об установлении "окрашенных" целевых экологических платежей, их дальнейшем справедливом использовании и распределении между бюджетами. Мы обращались с таким вопросом, нас услышали, долгожданные решения приняты. Приоритетные направления бюджетной политики Красноярского края – выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры для комфортной жизни в наших территориях, поддержка экономики и, конечно, достижение показателей национальных целей", – цитирует пресс-служба выступление Котюкова. В "нулевом чтении" бюджета в Совете Федерации приняли участие сенаторы, представили Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества. Тридцатого сентября правительством России в Государственную думу внесен проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития.

https://ria.ru/20240919/kotyukov-1973567548.html

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

https://ria.ru/20241007/investproekt-1976680985.html

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красноярский край, россия, михаил котюков, валентина матвиенко, антон силуанов, совет федерации рф