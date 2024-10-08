https://ria.ru/20241008/kndr-1976883276.html

В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину

В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину - РИА Новости, 08.10.2024

В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил во вторник в парламенте, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:55

2024-10-08T08:55

2024-10-08T08:55

специальная военная операция на украине

россия

южная корея

украина

владимир путин

оон

кндр (северная корея)

сеул

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СЕУЛ, 8 окт - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил во вторник в парламенте, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, передает южнокорейское агентство Ренхап. "Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - заявил министр обороны Ким Ен Хен законодателям во время парламентской сессии на вопрос о возможности отправки КНДР военных. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости". Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20240619/svo-1954019777.html

https://ria.ru/20240818/kndr-1966875978.html

россия

южная корея

украина

кндр (северная корея)

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, южная корея, украина, владимир путин, оон, кндр (северная корея), сеул