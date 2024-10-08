Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kndr-1976883276.html
В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину
В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину - РИА Новости, 08.10.2024
В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил во вторник в парламенте, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:55
2024-10-08T08:55
специальная военная операция на украине
россия
южная корея
украина
владимир путин
оон
кндр (северная корея)
сеул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931634055_45:30:852:484_1920x0_80_0_0_5cf4b801743e3b53470e6c197592586c.jpg
СЕУЛ, 8 окт - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил во вторник в парламенте, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, передает южнокорейское агентство Ренхап. "Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - заявил министр обороны Ким Ен Хен законодателям во время парламентской сессии на вопрос о возможности отправки КНДР военных. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости". Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20240619/svo-1954019777.html
https://ria.ru/20240818/kndr-1966875978.html
россия
южная корея
украина
кндр (северная корея)
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931634055_56:0:821:574_1920x0_80_0_0_1a9bcc952249cdd88d0674682b54c1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная корея, украина, владимир путин, оон, кндр (северная корея), сеул
Специальная военная операция на Украине, Россия, Южная Корея, Украина, Владимир Путин, ООН, КНДР (Северная Корея), Сеул
В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину

МО Южной Кореи: КНДР может направить военных на Украину для поддержки России

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения главной базы Корейской народной армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения главной базы Корейской народной армии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения главной базы Корейской народной армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 8 окт - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил во вторник в парламенте, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, передает южнокорейское агентство Ренхап.
"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - заявил министр обороны Ким Ен Хен законодателям во время парламентской сессии на вопрос о возможности отправки КНДР военных.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Договор России и КНДР можно применить к СВО, считает эксперт
19 июня, 16:02
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В КНДР предрекли разгром режима Зеленского
18 августа, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЮжная КореяУкраинаВладимир ПутинООНКНДР (Северная Корея)Сеул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала