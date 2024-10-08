https://ria.ru/20241008/klubnika-1584537607.html

Для иммунитета и похудения: чем полезна клубника

Для иммунитета и похудения: чем полезна клубника - РИА Новости, 08.10.2024

Для иммунитета и похудения: чем полезна клубника

Клубника - одна из самых популярных и любимых садовых ягод. В чем польза растения, и когда оно может навредить – в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:15

2024-10-08T12:15

2024-10-08T12:15

еда

клубника

здоровье

витамины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571421908_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_42fbfd40c38ac0e9616563e8ad30d200.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Клубника - одна из самых популярных и любимых садовых ягод. В чем польза растения, и когда оно может навредить – в материале РИА Новости.Родина клубникиМноголетнее растение, относящееся к семейству розовых, является разновидностью земляники. Родина его - Восточная Азия. Первые упоминания о клубнике датируются XV веком, однако тогда ее никто не культивировал – ягода росла в дикой природе. Постепенно растение стали выращивать в садах, так как в благоприятных условиях плоды вырастали значительно крупнее. Только к XVII веку путем скрещиваний с разными сортами вывели ту ягоду, которая известна сейчас всем садоводам. Это клубника ананасная. Она получила такое название не из-за вкуса или внешнего вида, а от латинского слова ananassa. Им обозначают любой садовый сорт земляники, не имеющий аналогов в дикой природе. Исходя из этого, ананасной клубникой можно назвать все сорта растения, которых более трехсот. Некоторые из них дают ягоды белого цвета и по вкусу напоминают ананас. Чем полезна клубникаВ ягодах содержится много клетчатки, витамина С, марганца, антиоксидантов. Благодаря своему составу она помогает организму бороться со многими заболеваниями и восстанавливаться после них. - Клубника укрепляет сердечно-сосудистую систему, делает стенки сосудов более эластичными, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладает желчегонным действием, является противовоспалительным и обеззараживающим продуктом, - рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Сухарева.При этом стоит учитывать, что полезными свойствами обладает клубника, выращенная в открытом грунте и строго в сезон. В зимней нет ни насыщенного вкуса, ни пользы.Свежие ягоды можно использовать для разгрузочных дней, они способствует похудению. А низкий гликемический индекс позволяет лакомиться плодами даже диабетикам.КБЖУ в 100 граммах клубники:- 41 килокалория;- 0,8 грамма белков;- 0,4 грамма жиров;- 7,6 грамма углеводов.Ценится в растении не только сама ягода, но и ее зеленая часть - хвостик и листья. Например, для профилактики онкологических заболеваний рекомендуется пить чай из листьев клубники.Когда она опаснаНесмотря на то, что польза клубники велика, она может причинить и вред организму человека.- Из-за своей пористой структуры ягоды насыщаются пыльцой растений, которые вызывают аллергию. Поэтому клубнику стоит с осторожностью употреблять беременным и кормящим женщинам. Детям стоит давать ее только после первого года жизни, - заявила специалист.Так как плоды растения повышают кислотность, их не рекомендуют людям с гастритами и язвенными болезнями желудка. Кроме того, нельзя эти ягоды и людям, у которых проблемы с почками и печенью, так как они могут спровоцировать воспалительные процессы.С осторожностью стоит употреблять клубнику гипертоникам. По словам медика, ее нельзя сочетать с лекарствами от повышенного давления.Как применяют в медицинеПо словам Ирины Сухаревой, разумное потребление клубники способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению работы желудочно-кишечного тракта.- Также плоды обладают желчегонным, противовоспалительным и обеззараживающим действием. Клубника помогает избавиться от анемии, мягко понижает кровяное давление, облегчает самочувствие при гипертонии, имеет мочегонный эффект. Кроме того ягоды оказывают положительное влияние на кожу и зрение, на репродуктивную функцию, - отметила медик.Красные ягоды активно используют в косметологии. Маска из клубничной массы с добавлением кефира или оливкового масла является мощным антиоксидантом. Она положительно влияет на кожу и способствует укреплению волос. Применение в кулинарииЯгоды растений подают с молоком, в шоколаде, в десертах и даже салатах. В некоторых странах плоды добавляют к мясу, посыпают перцем, поливают соком лимона. А в Китае продаются чипсы со вкусом клубники.Клубника со сливочным сыромИнгредиенты:- 250 грамм сливочного сыра;- 6 столовых ложек сахара;- стакан жирных сливок;- 150 грамм клубники;- ваниль по вкусу.Приготовление:В глубокую емкость переложите сливочный сыр, всыпьте сахар, добавьте ваниль и перемешайте блендером. В другую миску влейте сливки, взбейте их до густоты и переложите к сливочному сыру. Тщательно перемешайте массу, поставьте в холодильник примерно на 20 минут. После разложите десерт по пиалам или стаканам. Клубнику нарежьте пластинками, добавьте в стаканы, перемешайте - и можно подавать.Салат с клубникой, шпинатом и киноаИнгредиенты:- четверть стакана киноа;- половина стакана воды;- пучок шпината;- 6-7 ягод клубники;- 50 грамм козьего сыра;- 2 столовых ложки лепестков миндаля;- 2 столовых ложки оливкового масла;- половила чайной ложки цедры лимона; - 2 чайных ложки сока лимона;- 1 чайная ложка горчицы;- половина чайной ложки меда;- соль и молотый перец по вкусу.Приготовление:Промойте киноа, откиньте на дуршлаг. Затем переложите в сотейник, залейте водой, доведите до кипения и посолите по вкусу. Варите минут 15 до готовности.Шпинат промойте и просушите. Клубнику нарежьте тонкими ломтиками. Миндаль - слегка обжарьте. Затем сложите шпинат, клубнику, теплую киноа, кусочки сыра и орешки в глубокую мисочку.Оливковое масло, цедру и сок лимона, горчицу, мед и щепотку перца соедините. Полученной массой заправьте салат. Аккуратно перемешайте и подавайте к столу. Как выбрать и хранитьНатуральная клубника, без химикатов, обладает тонким приятным ароматом. Ягоды, напичканные "химией", практически не пахнут.Брать ягоды с сухими хвостиками не стоит. Они говорят о том, что клубника уже долго пролежала и в скором времени может забродить. Также стоит избегать ягоды с вмятинами и пятнами. В местах повреждений активно размножаются бактерии и грибки.В холодильнике в сухом виде клубника будет лежать всего 2-3 дня. Для длительного хранения ягоды можно заморозить или сварить из них варенье.- При заморозке плоды сохраняют свои свойства 7-8 месяцев. Это лучший способ заготовки. Варенье из клубники обладает противовоспалительным и жаропонижающим действием, и, что важно, в нем сохраняется йод. Но для этого клубничное варенье должно вариться минимальное количество времени, - подчеркнула диетолог.Несмотря на низкую калорийность самих ягод, в готовом варенье она существенная. В клубничном варенье в среднем 280 килокалорий на 100 грамм.Как правильно употреблятьИдеально употреблять ягоды с молочными продуктами, в период между обедом и ужином. Натощак и на ночь клубнику есть нельзя, так как она вызывает брожение в организме.Перед употреблением в пищу ягоду нужно хорошо промыть теплой проточной водой. Обдавать ее кипятком или замачивать не рекомендуется.

https://ria.ru/20210616/klubnika-1737208447.html

https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html

https://ria.ru/20200822/zavtrak-1576118307.html

https://ria.ru/20240623/klubnika-1954831707.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

еда, клубника, здоровье, витамины