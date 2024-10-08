https://ria.ru/20241008/kiev-1976988158.html

"Умножить на ноль": в Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

"Умножить на ноль": в Киеве раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 08.10.2024

"Умножить на ноль": в Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

Режим Владимира Зеленского стремится снизить рейтинг военных перед возможными выборами в стране, заявил экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера в интервью РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:02

2024-10-08T15:02

2024-10-08T17:31

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского стремится снизить рейтинг военных перед возможными выборами в стране, заявил экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе."До меня периодически доходит информация, что к выборам есть намерение запустить сразу несколько политических проектов с военными. Во-первых, чтобы попытаться умножить на ноль авторитет генерала Залужного. Во-вторых, чтобы понизить статус военных вообще", — утверждает он.По словам Магеры, киевский режим считает ненормальным, что рейтинг военных превосходит популярность действующей власти в народе. Эксперт уверен, что Зеленский и его сторонники сделают все, чтобы изменить положение.В сентябре депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что отказ от проведения президентских выборов на Украине может стать причиной для государственного переворота в стране. По словам депутата, урегулирование конфликта и президентские выборы станут для украинцев реальным шансом на спасение.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241008/zapad-1977004890.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины