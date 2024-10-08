"Умножить на ноль": в Киеве раскрыли, что задумал Зеленский
Экс-чиновник ЦИК Украины: Зеленский стремится уничтожить рейтинг военных
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского стремится снизить рейтинг военных перед возможными выборами в стране, заявил экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.
"До меня периодически доходит информация, что к выборам есть намерение запустить сразу несколько политических проектов с военными. Во-первых, чтобы попытаться умножить на ноль авторитет генерала Залужного. Во-вторых, чтобы понизить статус военных вообще", — утверждает он.
По словам Магеры, киевский режим считает ненормальным, что рейтинг военных превосходит популярность действующей власти в народе. Эксперт уверен, что Зеленский и его сторонники сделают все, чтобы изменить положение.
В сентябре депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что отказ от проведения президентских выборов на Украине может стать причиной для государственного переворота в стране. По словам депутата, урегулирование конфликта и президентские выборы станут для украинцев реальным шансом на спасение.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.