https://ria.ru/20241008/khezbolla-1976968069.html

"Хезболла" заявила о ракетных ударах по Израилю

"Хезболла" заявила о ракетных ударах по Израилю - РИА Новости, 08.10.2024

"Хезболла" заявила о ракетных ударах по Израилю

Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по израильским городам Хайфа и Крайот. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:40

2024-10-08T13:40

2024-10-08T13:40

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бейрут

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по израильским городам Хайфа и Крайот. "Бойцы исламского сопротивления нанесли массированные ракетные удары по городам Хайфа и Крайот", - сообщается в заявлении пресс-службы движения во вторник. Израильская авиация в сдою очередь нанесла удары по южному пригороду Бейрута и по нескольким поселениям на юге Ливана.

https://ria.ru/20241008/livan-1976962985.html

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в мире, хайфа, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024