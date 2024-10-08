https://ria.ru/20241008/khezbolla-1976968069.html
"Хезболла" заявила о ракетных ударах по Израилю
"Хезболла" заявила о ракетных ударах по Израилю - РИА Новости, 08.10.2024
"Хезболла" заявила о ракетных ударах по Израилю
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по израильским городам Хайфа и Крайот. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:40
2024-10-08T13:40
2024-10-08T13:40
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по израильским городам Хайфа и Крайот. "Бойцы исламского сопротивления нанесли массированные ракетные удары по городам Хайфа и Крайот", - сообщается в заявлении пресс-службы движения во вторник. Израильская авиация в сдою очередь нанесла удары по южному пригороду Бейрута и по нескольким поселениям на юге Ливана.
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в мире, хайфа, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о ракетных ударах по Израилю
"Хезболла" заявила о ракетных ударах по израильским городам Хайфа и Крайот