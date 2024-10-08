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Пушков рассказал о планах Харрис по Украине
Пушков рассказал о планах Харрис по Украине - РИА Новости, 08.10.2024
Пушков рассказал о планах Харрис по Украине
Программа кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заключается в том, чтобы бесконечно долго идти по новым ступеням эскалации в украинском... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:16
2024-10-08T11:16
2024-10-08T11:16
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Программа кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заключается в том, чтобы бесконечно долго идти по новым ступеням эскалации в украинском конфликте, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Программа Харрис в украинском кризисе - идти по новым ступеням эскалации. Трамп говорит о крайней опасности кризиса для Америки и необходимости его срочного решения, Харрис - о готовности продлевать военный конфликт до бесконечности, рискуя Америкой. Сама она мало что понимает, но ей дали такую установку", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, америка, камала харрис, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, США, Америка, Камала Харрис, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Пушков рассказал о планах Харрис по Украине
Пушков: Харрис заинтересована в эскалации конфликта на Украине