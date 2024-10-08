https://ria.ru/20241008/kharris-1976892739.html

"Это капитуляция". Харрис сделала неожиданное заявление об Украине

"Это капитуляция". Харрис сделала неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 08.10.2024

"Это капитуляция". Харрис сделала неожиданное заявление об Украине

План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по Украине приведет к ее капитуляции, заявила вице-президент Камала Харрис в интервью... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:59

2024-10-08T09:59

2024-10-08T10:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по Украине приведет к ее капитуляции, заявила вице-президент Камала Харрис в интервью CBS. "Он говорит, что может закончить войну в первый же день. Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", — утверждает она. Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента. Трамп неоднократно критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным.При этом после террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговора с Киевом не будет.

https://ria.ru/20241008/frantsiya-1976903203.html

https://ria.ru/20241008/ssha-1976834742.html

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в мире, камала харрис, украина, вооруженные силы украины, дональд трамп, россия