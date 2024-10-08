Рейтинг@Mail.ru
Харрис заявила, что не будет встречаться с Путиным без участия Киева - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 08.10.2024 (обновлено: 10:09 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/kharris-1976869121.html
Харрис заявила, что не будет встречаться с Путиным без участия Киева
Харрис заявила, что не будет встречаться с Путиным без участия Киева - РИА Новости, 08.10.2024
Харрис заявила, что не будет встречаться с Путиным без участия Киева
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным по... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T03:28
2024-10-08T10:09
в мире
камала харрис
владимир путин
украина
специальная военная операция на украине
сша
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973768153_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_4f360c5495a1b32eec011321a214997a.jpg
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным по Украине без участия Киева."Двусторонне без Украины? Нет", — сказала она в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос о готовности к двусторонней встрече с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.Харрис также сообщила, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться, "если и когда" для этого придет время.Главный соперник Харрис, бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.При этом после террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговора с Киевом не будет.
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
https://ria.ru/20241008/nato-1976868779.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973768153_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_843fef8575c20c30b300c2622ce4b58b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камала харрис, владимир путин, украина, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Камала Харрис, Владимир Путин, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Выборы президента США — 2024
Харрис заявила, что не будет встречаться с Путиным без участия Киева

Харрис не готова к двусторонней встрече с Путиным без участия Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным по Украине без участия Киева.
"Двусторонне без Украины? Нет", — сказала она в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос о готовности к двусторонней встрече с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США
01:12
Харрис также сообщила, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться, "если и когда" для этого придет время.
Главный соперник Харрис, бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.
При этом после террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговора с Киевом не будет.
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО
03:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКамала ХаррисВладимир ПутинУкраинаСШАВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала