https://ria.ru/20241008/kharris-1976869121.html

Харрис заявила, что не будет встречаться с Путиным без участия Киева

Харрис заявила, что не будет встречаться с Путиным без участия Киева - РИА Новости, 08.10.2024

Харрис заявила, что не будет встречаться с Путиным без участия Киева

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным по... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T03:28

2024-10-08T03:28

2024-10-08T10:09

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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным по Украине без участия Киева."Двусторонне без Украины? Нет", — сказала она в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос о готовности к двусторонней встрече с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.Харрис также сообщила, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться, "если и когда" для этого придет время.Главный соперник Харрис, бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.При этом после террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговора с Киевом не будет.

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

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в мире, камала харрис, владимир путин, украина, сша, выборы президента сша — 2024