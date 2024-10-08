Рейтинг@Mail.ru
Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/isk-1977069134.html
Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него
Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него - РИА Новости, 08.10.2024
Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него
Французский издатель Патрик Пазен, подавший в суд на бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, готовит гражданский иск против него, о чем он... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:24
2024-10-08T22:24
в мире
украина
россия
франция
йенс столтенберг
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg
ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Французский издатель Патрик Пазен, подавший в суд на бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, готовит гражданский иск против него, о чем он сообщил РИА Новости. "Изначально я подал жалобу лишь от своего имени. Но теперь цель – собрать как можно большее количество людей, граждан стран-членов НАТО, но также граждан России и Украины, так как у них есть законное право судить Столтенберга за его ложь", - сказал Пазен. По его словам, бывший генсек НАТО должен был подтвердить обязательство альянса не расширяться на восток и не принимать Украину в свой состав, чтобы предотвратить конфликт на Украине. Пазен рассказал, что намерен перевести поданную им жалобу на несколько языков и разместить на своём сайте, чтобы любой желающий мог присоединиться к ней. "На сайте будет форма, которую можно заполнить, чтобы любой мог присоединиться к этой жалобе", - добавил он. Он рассчитывает, что "тысячи" человек присоединятся к иску, и планирует затем его "перезапустить". Издатель сообщил, что многие люди уже обращались к нему, и он получил "много показаний". "Западные СМИ врут про то, что происходит. Очень трудно доносить другую точку зрения, поэтому они и запретили российские СМИ. Каким бы ни был результат, важно то, что эта инициатива дает возможность рассказать об этом, представить другую картину, основанную на законе, а не на интересах ВПК", - сказал он. По его словам, если людям объяснить, что происходит, то "НАТО очень трудно будет поддерживать свою риторику". Пазен рассказал, что также направил письма президенту Сената Франции и начальнику генштаба французской армии, чтобы сигнализировать о том, что отправка французских солдат на Украину является нарушением международного права и, таким образом, и французского права, и наказанием за это может являться пожизненное заключение. Ранее Пазен, автор ряда книг, в том числе по украинскому конфликту, подал иск в бельгийский суд против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его роль в разжигании конфликта на Украине. В феврале он подал аналогичный иск против Столтенберга в суд Франции. Норвежец Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение десяти лет до 1 октября этого года, когда ему на смену пришел бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. На своем посту Столтенберг призывал страны НАТО больше тратить на оборону, оказывать военную помощь Украине, а также наращивать возможности альянса на восточном фланге у границ с Россией.
https://ria.ru/20241005/verbovka-1976472250.html
https://ria.ru/20241004/stoltenberg-1976457253.html
https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7970c45ce6aca3b2f335627bfe7b7dd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО
Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него

Подавший в суд на Столтенберга француз Пазен готовит гражданский иск против него

© AP Photo / Virginia MayoЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Французский издатель Патрик Пазен, подавший в суд на бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, готовит гражданский иск против него, о чем он сообщил РИА Новости.
"Изначально я подал жалобу лишь от своего имени. Но теперь цель – собрать как можно большее количество людей, граждан стран-членов НАТО, но также граждан России и Украины, так как у них есть законное право судить Столтенберга за его ложь", - сказал Пазен.
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
"Было странно": Столтенберг рассказал о работе с агентом КГБ
5 октября, 05:50
По его словам, бывший генсек НАТО должен был подтвердить обязательство альянса не расширяться на восток и не принимать Украину в свой состав, чтобы предотвратить конфликт на Украине.
Пазен рассказал, что намерен перевести поданную им жалобу на несколько языков и разместить на своём сайте, чтобы любой желающий мог присоединиться к ней.
"На сайте будет форма, которую можно заполнить, чтобы любой мог присоединиться к этой жалобе", - добавил он.
Он рассчитывает, что "тысячи" человек присоединятся к иску, и планирует затем его "перезапустить".
Издатель сообщил, что многие люди уже обращались к нему, и он получил "много показаний".
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Столтенберг допустил, что Киеву придется признать территориальные реалии
4 октября, 22:12
"Западные СМИ врут про то, что происходит. Очень трудно доносить другую точку зрения, поэтому они и запретили российские СМИ. Каким бы ни был результат, важно то, что эта инициатива дает возможность рассказать об этом, представить другую картину, основанную на законе, а не на интересах ВПК", - сказал он.
По его словам, если людям объяснить, что происходит, то "НАТО очень трудно будет поддерживать свою риторику".
Пазен рассказал, что также направил письма президенту Сената Франции и начальнику генштаба французской армии, чтобы сигнализировать о том, что отправка французских солдат на Украину является нарушением международного права и, таким образом, и французского права, и наказанием за это может являться пожизненное заключение.
Ранее Пазен, автор ряда книг, в том числе по украинскому конфликту, подал иск в бельгийский суд против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его роль в разжигании конфликта на Украине. В феврале он подал аналогичный иск против Столтенберга в суд Франции.
Норвежец Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение десяти лет до 1 октября этого года, когда ему на смену пришел бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.
На своем посту Столтенберг призывал страны НАТО больше тратить на оборону, оказывать военную помощь Украине, а также наращивать возможности альянса на восточном фланге у границ с Россией.
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина
27 сентября, 07:59
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЙенс СтолтенбергМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала