https://ria.ru/20241008/isk-1977069134.html
Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него
Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него - РИА Новости, 08.10.2024
Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него
Французский издатель Патрик Пазен, подавший в суд на бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, готовит гражданский иск против него, о чем он... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:24
2024-10-08T22:24
2024-10-08T22:24
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ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Французский издатель Патрик Пазен, подавший в суд на бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, готовит гражданский иск против него, о чем он сообщил РИА Новости. "Изначально я подал жалобу лишь от своего имени. Но теперь цель – собрать как можно большее количество людей, граждан стран-членов НАТО, но также граждан России и Украины, так как у них есть законное право судить Столтенберга за его ложь", - сказал Пазен. По его словам, бывший генсек НАТО должен был подтвердить обязательство альянса не расширяться на восток и не принимать Украину в свой состав, чтобы предотвратить конфликт на Украине. Пазен рассказал, что намерен перевести поданную им жалобу на несколько языков и разместить на своём сайте, чтобы любой желающий мог присоединиться к ней. "На сайте будет форма, которую можно заполнить, чтобы любой мог присоединиться к этой жалобе", - добавил он. Он рассчитывает, что "тысячи" человек присоединятся к иску, и планирует затем его "перезапустить". Издатель сообщил, что многие люди уже обращались к нему, и он получил "много показаний". "Западные СМИ врут про то, что происходит. Очень трудно доносить другую точку зрения, поэтому они и запретили российские СМИ. Каким бы ни был результат, важно то, что эта инициатива дает возможность рассказать об этом, представить другую картину, основанную на законе, а не на интересах ВПК", - сказал он. По его словам, если людям объяснить, что происходит, то "НАТО очень трудно будет поддерживать свою риторику". Пазен рассказал, что также направил письма президенту Сената Франции и начальнику генштаба французской армии, чтобы сигнализировать о том, что отправка французских солдат на Украину является нарушением международного права и, таким образом, и французского права, и наказанием за это может являться пожизненное заключение. Ранее Пазен, автор ряда книг, в том числе по украинскому конфликту, подал иск в бельгийский суд против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его роль в разжигании конфликта на Украине. В феврале он подал аналогичный иск против Столтенберга в суд Франции. Норвежец Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение десяти лет до 1 октября этого года, когда ему на смену пришел бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. На своем посту Столтенберг призывал страны НАТО больше тратить на оборону, оказывать военную помощь Украине, а также наращивать возможности альянса на восточном фланге у границ с Россией.
https://ria.ru/20241005/verbovka-1976472250.html
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в мире, украина, россия, франция, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО
Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него
Подавший в суд на Столтенберга француз Пазен готовит гражданский иск против него
ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Французский издатель Патрик Пазен, подавший в суд на бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, готовит гражданский иск против него, о чем он сообщил РИА Новости.
"Изначально я подал жалобу лишь от своего имени. Но теперь цель – собрать как можно большее количество людей, граждан стран-членов НАТО
, но также граждан России
и Украины
, так как у них есть законное право судить Столтенберга за его ложь", - сказал Пазен.
По его словам, бывший генсек НАТО должен был подтвердить обязательство альянса не расширяться на восток и не принимать Украину в свой состав, чтобы предотвратить конфликт на Украине.
Пазен рассказал, что намерен перевести поданную им жалобу на несколько языков и разместить на своём сайте, чтобы любой желающий мог присоединиться к ней.
"На сайте будет форма, которую можно заполнить, чтобы любой мог присоединиться к этой жалобе", - добавил он.
Он рассчитывает, что "тысячи" человек присоединятся к иску, и планирует затем его "перезапустить".
Издатель сообщил, что многие люди уже обращались к нему, и он получил "много показаний".
"Западные СМИ врут про то, что происходит. Очень трудно доносить другую точку зрения, поэтому они и запретили российские СМИ. Каким бы ни был результат, важно то, что эта инициатива дает возможность рассказать об этом, представить другую картину, основанную на законе, а не на интересах ВПК", - сказал он.
По его словам, если людям объяснить, что происходит, то "НАТО очень трудно будет поддерживать свою риторику".
Пазен рассказал, что также направил письма президенту Сената Франции
и начальнику генштаба французской армии, чтобы сигнализировать о том, что отправка французских солдат на Украину является нарушением международного права и, таким образом, и французского права, и наказанием за это может являться пожизненное заключение.
Ранее Пазен, автор ряда книг, в том числе по украинскому конфликту, подал иск в бельгийский суд против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его роль в разжигании конфликта на Украине. В феврале он подал аналогичный иск против Столтенберга в суд Франции.
Норвежец Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение десяти лет до 1 октября этого года, когда ему на смену пришел бывший премьер Нидерландов Марк Рютте
.
На своем посту Столтенберг призывал страны НАТО больше тратить на оборону, оказывать военную помощь Украине, а также наращивать возможности альянса на восточном фланге у границ с Россией.