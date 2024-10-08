https://ria.ru/20241008/isk-1977069134.html

Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него

Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него - РИА Новости, 08.10.2024

Подавший в суд на Столтенберга француз готовит гражданский иск против него

Французский издатель Патрик Пазен, подавший в суд на бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, готовит гражданский иск против него, о чем он... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:24

2024-10-08T22:24

2024-10-08T22:24

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йенс столтенберг

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ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Французский издатель Патрик Пазен, подавший в суд на бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, готовит гражданский иск против него, о чем он сообщил РИА Новости. "Изначально я подал жалобу лишь от своего имени. Но теперь цель – собрать как можно большее количество людей, граждан стран-членов НАТО, но также граждан России и Украины, так как у них есть законное право судить Столтенберга за его ложь", - сказал Пазен. По его словам, бывший генсек НАТО должен был подтвердить обязательство альянса не расширяться на восток и не принимать Украину в свой состав, чтобы предотвратить конфликт на Украине. Пазен рассказал, что намерен перевести поданную им жалобу на несколько языков и разместить на своём сайте, чтобы любой желающий мог присоединиться к ней. "На сайте будет форма, которую можно заполнить, чтобы любой мог присоединиться к этой жалобе", - добавил он. Он рассчитывает, что "тысячи" человек присоединятся к иску, и планирует затем его "перезапустить". Издатель сообщил, что многие люди уже обращались к нему, и он получил "много показаний". "Западные СМИ врут про то, что происходит. Очень трудно доносить другую точку зрения, поэтому они и запретили российские СМИ. Каким бы ни был результат, важно то, что эта инициатива дает возможность рассказать об этом, представить другую картину, основанную на законе, а не на интересах ВПК", - сказал он. По его словам, если людям объяснить, что происходит, то "НАТО очень трудно будет поддерживать свою риторику". Пазен рассказал, что также направил письма президенту Сената Франции и начальнику генштаба французской армии, чтобы сигнализировать о том, что отправка французских солдат на Украину является нарушением международного права и, таким образом, и французского права, и наказанием за это может являться пожизненное заключение. Ранее Пазен, автор ряда книг, в том числе по украинскому конфликту, подал иск в бельгийский суд против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его роль в разжигании конфликта на Украине. В феврале он подал аналогичный иск против Столтенберга в суд Франции. Норвежец Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение десяти лет до 1 октября этого года, когда ему на смену пришел бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. На своем посту Столтенберг призывал страны НАТО больше тратить на оборону, оказывать военную помощь Украине, а также наращивать возможности альянса на восточном фланге у границ с Россией.

https://ria.ru/20241005/verbovka-1976472250.html

https://ria.ru/20241004/stoltenberg-1976457253.html

https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html

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в мире, украина, россия, франция, йенс столтенберг, марк рютте, нато