Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 08.10.2024 (обновлено: 09:07 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/grushko-1976876829.html
В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России
В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России
Разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:11
2024-10-08T09:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр грушко
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762278930_0:68:3147:1838_1920x0_80_0_0_03d67a1d7ea3d7e1a51e94e4d1967cc7.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Позиция России на этот счет была исчерпывающе изложена президентом РФ Владимиром Путиным. Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта", - сказал Грушко в ответ на вопрос, как Москва воспринимает дискуссии стран НАТО о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762278930_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_bb0ddc2a8261cab0f2373d7ecde69ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, александр грушко, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Грушко, Владимир Путин, НАТО
В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России

Грушко: разрешение Киеву бить вглубь территории России изменит природу конфликта

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Позиция России на этот счет была исчерпывающе изложена президентом РФ Владимиром Путиным. Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта", - сказал Грушко в ответ на вопрос, как Москва воспринимает дискуссии стран НАТО о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Последний довод великих держав: Запад испугался предупреждения Путина
27 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАлександр ГрушкоВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала