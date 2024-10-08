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В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России

В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 08.10.2024

В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России

Разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T07:11

2024-10-08T07:11

2024-10-08T09:07

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Позиция России на этот счет была исчерпывающе изложена президентом РФ Владимиром Путиным. Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта", - сказал Грушко в ответ на вопрос, как Москва воспринимает дискуссии стран НАТО о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

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россия, украина, александр грушко, владимир путин, нато