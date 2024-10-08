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В МИД России прокомментировали поставки разведданных Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 08.10.2024 (обновлено: 09:05 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/grushko-1976873987.html
В МИД России прокомментировали поставки разведданных Украине
В МИД России прокомментировали поставки разведданных Украине - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД России прокомментировали поставки разведданных Украине
Поставки странами НАТО все более дальнобойных вооружений и их снабжение Украины разведданными повышают риски прямого военного столкновения России и альянса,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:50
2024-10-08T09:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Поставки странами НАТО все более дальнобойных вооружений и их снабжение Украины разведданными повышают риски прямого военного столкновения России и альянса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "НАТО развязала и ведет против нас гибридную войну, в которой основным расходным материалом являются украинцы. Страны альянса поставляют режиму Зеленского все более дальнобойные вооружения, направляют своих консультантов, участвуют в планировании операций, обеспечивают разведданными. Все это повышает риски прямого военного столкновения России и НАТО", - сказал он в интервью агентству. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
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россия, украина, сша, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России прокомментировали поставки разведданных Украине

Грушко: поставки разведданных увеличивают риск столкновения России и НАТО

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Поставки странами НАТО все более дальнобойных вооружений и их снабжение Украины разведданными повышают риски прямого военного столкновения России и альянса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"НАТО развязала и ведет против нас гибридную войну, в которой основным расходным материалом являются украинцы. Страны альянса поставляют режиму Зеленского все более дальнобойные вооружения, направляют своих консультантов, участвуют в планировании операций, обеспечивают разведданными. Все это повышает риски прямого военного столкновения России и НАТО", - сказал он в интервью агентству.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США
01:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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