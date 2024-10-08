https://ria.ru/20241008/grushko-1976873987.html

В МИД России прокомментировали поставки разведданных Украине

В МИД России прокомментировали поставки разведданных Украине - РИА Новости, 08.10.2024

В МИД России прокомментировали поставки разведданных Украине

Поставки странами НАТО все более дальнобойных вооружений и их снабжение Украины разведданными повышают риски прямого военного столкновения России и альянса,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T05:50

2024-10-08T05:50

2024-10-08T09:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Поставки странами НАТО все более дальнобойных вооружений и их снабжение Украины разведданными повышают риски прямого военного столкновения России и альянса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "НАТО развязала и ведет против нас гибридную войну, в которой основным расходным материалом являются украинцы. Страны альянса поставляют режиму Зеленского все более дальнобойные вооружения, направляют своих консультантов, участвуют в планировании операций, обеспечивают разведданными. Все это повышает риски прямого военного столкновения России и НАТО", - сказал он в интервью агентству. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

россия

украина

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россия, украина, сша, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)