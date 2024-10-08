https://ria.ru/20241008/gorod-1977010059.html

Путин предложил учредить в СНГ звание города трудовой славы

Путин предложил учредить в СНГ звание города трудовой славы - РИА Новости, 08.10.2024

Путин предложил учредить в СНГ звание города трудовой славы

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в Победу. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:24

2024-10-08T16:24

2024-10-08T16:24

россия

владимир путин

снг

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в Победу. "Наше конкретное предложение - учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители, которого внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции. Победа в Великой Отечественной войне – это общее достояние всех народов Советского Союза", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.

https://ria.ru/20241008/putin-1977008991.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, снг, в мире, великая отечественная война (1941-1945)