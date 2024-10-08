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Путин предложил учредить в СНГ звание города трудовой славы
Путин предложил учредить в СНГ звание города трудовой славы - РИА Новости, 08.10.2024
Путин предложил учредить в СНГ звание города трудовой славы
Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в Победу. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:24
2024-10-08T16:24
2024-10-08T16:24
россия
владимир путин
снг
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в Победу. "Наше конкретное предложение - учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители, которого внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции. Победа в Великой Отечественной войне – это общее достояние всех народов Советского Союза", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
https://ria.ru/20241008/putin-1977008991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, снг, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Владимир Путин, СНГ, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин предложил учредить в СНГ звание города трудовой славы
Путин предложил лидерам стран СНГ учредить почетное звание города трудовой славы