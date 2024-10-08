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Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород" - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:00 08.10.2024 (обновлено: 09:28 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/gladkov-1976876252.html
Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород"
Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород" - РИА Новости, 08.10.2024
Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород"
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов приняли решение вступить в добровольческий отряд... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:00
2024-10-08T09:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
губкинский городской округ
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов приняли решение вступить в добровольческий отряд "Барс-Белгород", сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщал, что в ряды отряда "Барс-Белгород" вступил депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов. "Мой заместитель, заместитель губернатора Рустэм Шаукатович Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Александрович Лобазнов приняли решение временно приостановить муниципальный и государственный контракт прохождения муниципальной и государственной службы и поступить в отряд "Барс-Белгород". С одной стороны, кадровые потери временные, безусловно, большие, а с другой стороны, горжусь мужественным поступком своих коллег", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
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белгородская область, губкинский городской округ, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Губкинский городской округ, Россия, Вячеслав Гладков
Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород"

Гладков: замгубернатора Зайнуллин вступил в отряд "Барс-Белогород"

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиЗамгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов приняли решение вступить в добровольческий отряд "Барс-Белгород", сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что в ряды отряда "Барс-Белгород" вступил депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов.
"Мой заместитель, заместитель губернатора Рустэм Шаукатович Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Александрович Лобазнов приняли решение временно приостановить муниципальный и государственный контракт прохождения муниципальной и государственной службы и поступить в отряд "Барс-Белгород". С одной стороны, кадровые потери временные, безусловно, большие, а с другой стороны, горжусь мужественным поступком своих коллег", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГубкинский городской округРоссияВячеслав Гладков
 
 
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