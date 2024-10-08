https://ria.ru/20241008/gladkov-1976876252.html

Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород"

Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород" - РИА Новости, 08.10.2024

Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород"

Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов приняли решение вступить в добровольческий отряд... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T07:00

2024-10-08T07:00

2024-10-08T09:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

губкинский городской округ

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов приняли решение вступить в добровольческий отряд "Барс-Белгород", сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщал, что в ряды отряда "Барс-Белгород" вступил депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов. "Мой заместитель, заместитель губернатора Рустэм Шаукатович Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Александрович Лобазнов приняли решение временно приостановить муниципальный и государственный контракт прохождения муниципальной и государственной службы и поступить в отряд "Барс-Белгород". С одной стороны, кадровые потери временные, безусловно, большие, а с другой стороны, горжусь мужественным поступком своих коллег", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

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белгородская область, губкинский городской округ, россия, вячеслав гладков