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Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов в КБР - РИА Новости, 08.10.2024
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08:04 08.10.2024 (обновлено: 08:15 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/genotsid-1976878709.html
Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов в КБР
Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов в КБР - РИА Новости, 08.10.2024
Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов в КБР
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:04
2024-10-08T08:15
ссср
россия
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
игорь краснов
без срока давности
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура России на сайте."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором Кабардино-Балкарской Республики направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарской автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время – Кабардино-Балкарская Республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, оккупация республики началась 12 августа 1942 года и продолжалась до 11 января 1943 года. За это время немецко-фашистские захватчики притесняли и угнетали советских граждан, применяли насилие, массово расстреливали мирных жителей и военнопленных, угоняли на каторжный труд трудоспособное население. В результате преступных действий оккупантов погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных.Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.Заявление направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954412789.html
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ссср, россия, происшествия, великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, без срока давности
СССР, Россия, Происшествия, Великая Отечественная война (1941-1945), Игорь Краснов, Без срока давности
Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов в КБР

Прокуратура требует признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в КБР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура России на сайте.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором Кабардино-Балкарской Республики направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарской автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время – Кабардино-Балкарская Республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, оккупация республики началась 12 августа 1942 года и продолжалась до 11 января 1943 года. За это время немецко-фашистские захватчики притесняли и угнетали советских граждан, применяли насилие, массово расстреливали мирных жителей и военнопленных, угоняли на каторжный труд трудоспособное население. В результате преступных действий оккупантов погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных.
Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.
Заявление направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.
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