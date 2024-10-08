https://ria.ru/20241008/genotsid-1976878709.html

Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов в КБР

Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов в КБР - РИА Новости, 08.10.2024

Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов в КБР

Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:04

2024-10-08T08:04

2024-10-08T08:15

ссср

россия

происшествия

великая отечественная война (1941-1945)

игорь краснов

без срока давности

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура России на сайте."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором Кабардино-Балкарской Республики направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарской автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время – Кабардино-Балкарская Республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, оккупация республики началась 12 августа 1942 года и продолжалась до 11 января 1943 года. За это время немецко-фашистские захватчики притесняли и угнетали советских граждан, применяли насилие, массово расстреливали мирных жителей и военнопленных, угоняли на каторжный труд трудоспособное население. В результате преступных действий оккупантов погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных.Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.Заявление направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.

https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954412789.html

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ссср

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ссср, россия, происшествия, великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, без срока давности