https://ria.ru/20241008/formula-1976871900.html

В кулуарах ОБСЕ обсуждают мир на Украине через "формулу Зеленского"

В кулуарах ОБСЕ обсуждают мир на Украине через "формулу Зеленского" - РИА Новости, 08.10.2024

В кулуарах ОБСЕ обсуждают мир на Украине через "формулу Зеленского"

В кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) тему мира на Украине обсуждают, но через "формулу Владимира Зеленского", заявила в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T04:51

2024-10-08T04:51

2024-10-08T04:51

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

юлия жданова

обсе

украина

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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. В кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) тему мира на Украине обсуждают, но через "формулу Владимира Зеленского", заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "В кулуарах ФСОБ разговоры о мирном урегулировании действительно ведутся, однако в "западном лагере" они вращаются вокруг мертворожденной "формулы Зеленского" и попыток "продать" России в красивой обертке итоги сходки в "бюргенштокском формате", - отметила Жданова. Она уточнила, что в своих контактах российская делегация четко фиксирует, что Москва ни при каких условиях не собирается присоединяться "к упражнениям в духе Бюргенштока и "второго саммита мира". "Любой же разговор о мире должен быть адекватен ситуации "на земле" и складывающимся геополитическим реалиям, базироваться на мирной опции, изложенной в предложениях президента России Владимира Путина от 14 июня текущего года", - заключила дипломат. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976857208.html

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976871541.html

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россия, владимир зеленский, юлия жданова, обсе, украина