https://ria.ru/20241008/enakievo--1977072273.html
Дрозденко: Ленинградская область продолжит восстановление Енакиево
Дрозденко: Ленинградская область продолжит восстановление Енакиево - РИА Новости, 08.10.2024
Дрозденко: Ленинградская область продолжит восстановление Енакиево
Ленинградская область продолжит восстановление подшефного Енакиево в ДНР в 2025-2027 годах, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T23:11
2024-10-08T23:11
2024-10-08T23:11
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Ленинградская область продолжит восстановление подшефного Енакиево в ДНР в 2025-2027 годах, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "Сегодня мы подвели итоги работы Ленинградской области в нашем подшефном городе Енакиево. Все планы по 2024 году Ленинградская область достойно выполнила. Мы сверстали программу на 2025–2027 годы. Договорились, что финансовая поддержка от Ленинградской области будет не менее, чем поддержка в этом году", - рассказал Дрозденко по итогам рабочей поездки в ДНР. По его словам, в планах на следующий год - ремонт и реконструкция одной из школ, продолжение дорожных ремонтных работ и работ по канализационной сети, а также по водоснабжению. "Вода и канализация - это острые вопросы в целом для Донецкой Народной Республики, но и здесь мы идём с опережением. И, конечно, продолжим шефство над социальными учреждениями. Хочу выразить слова благодарности всей своей Команде 47, которая очень дружно и слаженно отрабатывает на подшефной территории", - добавил Дрозденко. Губернатор отметил, что выполнение программы в Мариуполе также идёт с опережением - заканчиваются ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне Ленинградский. Реставрируются ряд знаковых объектов города. В ходе поездки губернатор Ленинградской области посетил в Енакиево лицей информационных технологий, интернат №2, МФЦ, школу мотокросса, провёл встречу с военнослужащими и медицинскими работниками.
https://ria.ru/20241004/predprinimatelstvo-1976381241.html
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ленинградская область, енакиево, донецкая народная республика, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Александр Дрозденко
Дрозденко: Ленинградская область продолжит восстановление Енакиево
Дрозденко: Ленинградская область продолжит восстановление Енакиево в ДНР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Ленинградская область продолжит восстановление подшефного Енакиево в ДНР в 2025-2027 годах, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Сегодня мы подвели итоги работы Ленинградской области в нашем подшефном городе Енакиево. Все планы по 2024 году Ленинградская область достойно выполнила. Мы сверстали программу на 2025–2027 годы. Договорились, что финансовая поддержка от Ленинградской области будет не менее, чем поддержка в этом году", - рассказал Дрозденко по итогам рабочей поездки в ДНР.
По его словам, в планах на следующий год - ремонт и реконструкция одной из школ, продолжение дорожных ремонтных работ и работ по канализационной сети, а также по водоснабжению. "Вода и канализация - это острые вопросы в целом для Донецкой Народной Республики, но и здесь мы идём с опережением. И, конечно, продолжим шефство над социальными учреждениями. Хочу выразить слова благодарности всей своей Команде 47, которая очень дружно и слаженно отрабатывает на подшефной территории", - добавил Дрозденко.
Губернатор отметил, что выполнение программы в Мариуполе
также идёт с опережением - заканчиваются ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне Ленинградский. Реставрируются ряд знаковых объектов города.
В ходе поездки губернатор Ленинградской области посетил в Енакиево лицей информационных технологий, интернат №2, МФЦ, школу мотокросса, провёл встречу с военнослужащими и медицинскими работниками.