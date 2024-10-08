https://ria.ru/20241008/briks-1976976496.html
Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС
Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 08.10.2024
Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует провести двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита БРИКС,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:07
2024-10-08T14:07
2024-10-08T14:10
россия
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казань
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экономика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует провести двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани. Во вторник Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле. Встреча проходит на полях саммита СНГ, главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Путин также подтвердил свое приглашение Пашиняну на саммит БРИКС. "И двусторонние проведем встречи, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе", - сказал Путин, говоря о предстоящем саммите БРИКС.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, казань, владимир путин, никол пашинян, брикс, снг, экономика
Россия, Армения, Казань, Владимир Путин, Никол Пашинян, БРИКС, СНГ, Экономика
Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС
Путин планирует двусторонние переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС