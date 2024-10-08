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Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 08.10.2024
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14:07 08.10.2024 (обновлено: 14:10 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/briks-1976976496.html
Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС
Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 08.10.2024
Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует провести двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита БРИКС,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:07
2024-10-08T14:10
россия
армения
казань
владимир путин
никол пашинян
брикс
снг
экономика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует провести двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани. Во вторник Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле. Встреча проходит на полях саммита СНГ, главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Путин также подтвердил свое приглашение Пашиняну на саммит БРИКС. "И двусторонние проведем встречи, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе", - сказал Путин, говоря о предстоящем саммите БРИКС.
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россия, армения, казань, владимир путин, никол пашинян, брикс, снг, экономика
Россия, Армения, Казань, Владимир Путин, Никол Пашинян, БРИКС, СНГ, Экономика
Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС

Путин планирует двусторонние переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует провести двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани.
Во вторник Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле. Встреча проходит на полях саммита СНГ, главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Путин также подтвердил свое приглашение Пашиняну на саммит БРИКС.
"И двусторонние проведем встречи, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе", - сказал Путин, говоря о предстоящем саммите БРИКС.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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РоссияАрменияКазаньВладимир ПутинНикол ПашинянБРИКССНГЭкономика
 
 
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