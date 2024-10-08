https://ria.ru/20241008/briks-1976976496.html

Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС

Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 08.10.2024

Путин проведет переговоры с Пашиняном на полях саммита БРИКС

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует провести двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита БРИКС,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:07

2024-10-08T14:07

2024-10-08T14:10

россия

армения

казань

владимир путин

никол пашинян

брикс

снг

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944830268_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_be1407173d5312c60c34c38d8e97cad4.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует провести двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани. Во вторник Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле. Встреча проходит на полях саммита СНГ, главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Путин также подтвердил свое приглашение Пашиняну на саммит БРИКС. "И двусторонние проведем встречи, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе", - сказал Путин, говоря о предстоящем саммите БРИКС.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html

россия

армения

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, армения, казань, владимир путин, никол пашинян, брикс, снг, экономика