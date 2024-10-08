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Артамонов предложил финансовые инициативы для снижения нагрузки на регион - РИА Новости, 08.10.2024
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Липецкая область
 
12:25 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/artamonov-1976943592.html
Артамонов предложил финансовые инициативы для снижения нагрузки на регион
Артамонов предложил финансовые инициативы для снижения нагрузки на регион - РИА Новости, 08.10.2024
Артамонов предложил финансовые инициативы для снижения нагрузки на регион
Для сохранения темпов развития Липецкой области губернатор Игорь Артамонов предложил перевести часть региональной нагрузки в федеральный бюджет, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:25
2024-10-08T12:25
липецкая область
россия
липецк
игорь артамонов
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ЛИПЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Для сохранения темпов развития Липецкой области губернатор Игорь Артамонов предложил перевести часть региональной нагрузки в федеральный бюджет, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С этой инициативой он выступил в ходе парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", которые состоялись 7 октября в Совете Федерации под председательством спикера Валентины Матвиенко. Как сообщили в пресс-службе региона, в своем выступлении перед парламентариями Артамонов отметил, что в Липецкой области смогли решить проблемы, которые возникли после введения экономических санкций, и сохранить статус региона-донора. Как отметил в своем выступлении Артамонов, в Минфине РФ не раз отмечали взвешенную бюджетную политику, проводимую в регионе. Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего развития области губернатор предложил парламентариям рассмотреть возможность перевода в федеральный бюджет части региональной нагрузки. "Например, в области лечения орфанных заболеваний. Для этого есть специальный фонд, а освободившиеся средства мы сможем направить на развитие региональной медицины, что будет способствовать оказанию помощи еще большему количеству людей", – высказался Артамонов в ходе выступления. Кроме этого, липецкий губернатор предложил пересмотреть подходы к обеспечению антитеррористической защищенности социальных объектов. "Пора выходить за рамки обнесения школ и поликлиник забором. Необходимо усиливать охрану или, например, устанавливать системы экстренной блокировки дверей", – предложил глава региона. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, Совет Федерации инициативы губернатора Липецкой области поддержал и в свою очередь рекомендовал расширить перечень бюджетных кредитов. В регионе пояснили, что этот механизм финансирования показал свою эффективность и позволил построить в Липецке новые социальные объекты - два детских сада и поликлинику.
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россия, липецк, игорь артамонов, валентина матвиенко, совет федерации рф
Липецкая область, Россия, Липецк, Игорь Артамонов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ

Артамонов предложил финансовые инициативы для снижения нагрузки на регион

© Фото : Telegram-канал Игоря АртамоноваГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Telegram-канал Игоря Артамонова
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Для сохранения темпов развития Липецкой области губернатор Игорь Артамонов предложил перевести часть региональной нагрузки в федеральный бюджет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С этой инициативой он выступил в ходе парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", которые состоялись 7 октября в Совете Федерации под председательством спикера Валентины Матвиенко.
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Как сообщили в пресс-службе региона, в своем выступлении перед парламентариями Артамонов отметил, что в Липецкой области смогли решить проблемы, которые возникли после введения экономических санкций, и сохранить статус региона-донора. Как отметил в своем выступлении Артамонов, в Минфине РФ не раз отмечали взвешенную бюджетную политику, проводимую в регионе.
Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего развития области губернатор предложил парламентариям рассмотреть возможность перевода в федеральный бюджет части региональной нагрузки.
"Например, в области лечения орфанных заболеваний. Для этого есть специальный фонд, а освободившиеся средства мы сможем направить на развитие региональной медицины, что будет способствовать оказанию помощи еще большему количеству людей", – высказался Артамонов в ходе выступления.
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Кроме этого, липецкий губернатор предложил пересмотреть подходы к обеспечению антитеррористической защищенности социальных объектов.
"Пора выходить за рамки обнесения школ и поликлиник забором. Необходимо усиливать охрану или, например, устанавливать системы экстренной блокировки дверей", – предложил глава региона.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, Совет Федерации инициативы губернатора Липецкой области поддержал и в свою очередь рекомендовал расширить перечень бюджетных кредитов. В регионе пояснили, что этот механизм финансирования показал свою эффективность и позволил построить в Липецке новые социальные объекты - два детских сада и поликлинику.
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