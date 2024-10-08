https://ria.ru/20241008/aliev-1976924149.html
Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 08.10.2024
Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:46
2024-10-08T11:46
2024-10-08T12:17
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Главной темой встречи станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.Позже Путин примет и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Алиев и Пашинян приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, который пройдет под председательством Путина.В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.
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Прибытие Алиева на переговоры с Путиным
Прибытие Алиева на переговоры с Путиным
2024-10-08T11:46
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан, россия, армения, ильхам алиев, владимир путин, никол пашинян, снг, евросоюз
В мире, Азербайджан, Россия, Армения, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Никол Пашинян, СНГ, Евросоюз
Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным.
Главной темой встречи станет вопрос нормализации отношений Баку
и Еревана
.
Позже Путин примет и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
.
Алиев и Пашинян приехали в Москву
для участия в заседании Совета глав государств СНГ
, который пройдет под председательством Путина.
В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.