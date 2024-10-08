https://ria.ru/20241008/aliev-1976924149.html

Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 08.10.2024

Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:46

2024-10-08T11:46

2024-10-08T12:17

в мире

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россия

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никол пашинян

снг

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Главной темой встречи станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.Позже Путин примет и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Алиев и Пашинян приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, который пройдет под председательством Путина.В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.

https://ria.ru/20240819/putin-1967104831.html

азербайджан

россия

армения

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Прибытие Алиева на переговоры с Путиным Прибытие Алиева на переговоры с Путиным 2024-10-08T11:46 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, россия, армения, ильхам алиев, владимир путин, никол пашинян, снг, евросоюз