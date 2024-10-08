Рейтинг@Mail.ru
Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 08.10.2024 (обновлено: 12:17 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/aliev-1976924149.html
Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 08.10.2024
Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:46
2024-10-08T12:17
в мире
азербайджан
россия
армения
ильхам алиев
владимир путин
никол пашинян
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976936476_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90fe046f29a2985022c4d366ec9651dc.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Главной темой встречи станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.Позже Путин примет и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Алиев и Пашинян приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, который пройдет под председательством Путина.В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.
https://ria.ru/20240819/putin-1967104831.html
азербайджан
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Алиева на переговоры с Путиным
Прибытие Алиева на переговоры с Путиным
2024-10-08T11:46
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976936476_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_15358e3b37ea5d8fc39e05fd67deceb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, россия, армения, ильхам алиев, владимир путин, никол пашинян, снг, евросоюз
В мире, Азербайджан, Россия, Армения, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Никол Пашинян, СНГ, Евросоюз
Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным.
Главной темой встречи станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.
Позже Путин примет и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Алиев и Пашинян приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, который пройдет под председательством Путина.
В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Свяжусь с ним". Что Путин пообещал Алиеву
19 августа, 16:36
 
В миреАзербайджанРоссияАрменияИльхам АлиевВладимир ПутинНикол ПашинянСНГЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала