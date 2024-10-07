https://ria.ru/20241007/zapad-1976675399.html

"Будем блефовать". На Западе испугались действий России по Украине

"Будем блефовать". На Западе испугались действий России по Украине - РИА Новости, 07.10.2024

"Будем блефовать". На Западе испугались действий России по Украине

Успехи России на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором, заявил британский эксперт Александр Меркурис РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:35

2024-10-07T06:35

2024-10-07T09:47

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Успехи России на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этом случае (если Россия не будет вести мирные переговоры. — Прим. ред.) что нам делать на Западе. Мы бы блефовали в зависимости от нашего выбора", — поделился мнением эксперт.По его словам, Западу придется выбирать между эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны либо капитуляцией перед Россией, продвигающейся вперед на Украине."(В этом случае. — Прим. ред.) вся система НАТО со статьей 5 будет просто фиктивной бумажкой", — добавил он.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговора с Киевом не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976671725.html

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