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"Будем блефовать". На Западе испугались действий России по Украине - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 07.10.2024 (обновлено: 09:47 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/zapad-1976675399.html
"Будем блефовать". На Западе испугались действий России по Украине
"Будем блефовать". На Западе испугались действий России по Украине - РИА Новости, 07.10.2024
"Будем блефовать". На Западе испугались действий России по Украине
Успехи России на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором, заявил британский эксперт Александр Меркурис РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T06:35
2024-10-07T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Успехи России на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этом случае (если Россия не будет вести мирные переговоры. — Прим. ред.) что нам делать на Западе. Мы бы блефовали в зависимости от нашего выбора", — поделился мнением эксперт.По его словам, Западу придется выбирать между эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны либо капитуляцией перед Россией, продвигающейся вперед на Украине."(В этом случае. — Прим. ред.) вся система НАТО со статьей 5 будет просто фиктивной бумажкой", — добавил он.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговора с Киевом не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976671725.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Будем блефовать". На Западе испугались действий России по Украине

Меркурис: успехи России на поле боя ставят Запад перед непростым выбором

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Успехи России на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"В этом случае (если Россия не будет вести мирные переговоры. — Прим. ред.) что нам делать на Западе. Мы бы блефовали в зависимости от нашего выбора", — поделился мнением эксперт.
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По его словам, Западу придется выбирать между эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны либо капитуляцией перед Россией, продвигающейся вперед на Украине.
"(В этом случае. — Прим. ред.) вся система НАТО со статьей 5 будет просто фиктивной бумажкой", — добавил он.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговора с Киевом не будет.
Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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