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Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряженной - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/vsu-1976831332.html
Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряженной
Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряженной - РИА Новости, 07.10.2024
Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряженной
Генштаб ВСУ в понедельник назвал напряженной обстановку на всей линии фронта, наиболее сложная ситуация для украинских войск складывается на лиманском,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:05
2024-10-07T18:05
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
донецк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Генштаб ВСУ в понедельник назвал напряженной обстановку на всей линии фронта, наиболее сложная ситуация для украинских войск складывается на лиманском, купянском, красноармейском и кураховском направлениях, следует из публикации пресс-службы генштаба. "Ситуация на фронте остается напряженной... Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском (красноармейском - ред.) и кураховском направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ. Генштаб ВСУ ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20241002/genshtab-1975885228.html
красноармейск
донецкая народная республика
донецк
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красноармейск, донецкая народная республика, донецк, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряженной

Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на трех направлениях

© Фото : public domain/Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : public domain/Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Генштаб ВСУ в понедельник назвал напряженной обстановку на всей линии фронта, наиболее сложная ситуация для украинских войск складывается на лиманском, купянском, красноармейском и кураховском направлениях, следует из публикации пресс-службы генштаба.
"Ситуация на фронте остается напряженной... Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском (красноармейском - ред.) и кураховском направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ.
Генштаб ВСУ ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Генштаб ВСУ признал превосходство России
2 октября, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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