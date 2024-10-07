Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряженной
Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на трех направлениях
© Фото : public domain/Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
© Фото : public domain/Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Генштаб ВСУ в понедельник назвал напряженной обстановку на всей линии фронта, наиболее сложная ситуация для украинских войск складывается на лиманском, купянском, красноармейском и кураховском направлениях, следует из публикации пресс-службы генштаба.
"Ситуация на фронте остается напряженной... Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском (красноармейском - ред.) и кураховском направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ.
Генштаб ВСУ ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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