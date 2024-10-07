https://ria.ru/20241007/vsu-1976781565.html

"Искандер" уничтожил пункт дислокации бригады ВСУ под Днепропетровском

"Искандер" уничтожил пункт дислокации бригады ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 07.10.2024

"Искандер" уничтожил пункт дислокации бригады ВСУ под Днепропетровском

Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й отдельной механизированной РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:58

2024-10-07T14:58

2024-10-07T15:34

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ на территории промышленного предприятия Павлограда в Днепропетровской области Украины."Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ночного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й ОМБР ВСУ на территории промышленного предприятия Павлограда (Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241007/dnr-1976741875.html

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Уничтожение "Искандером" пункта дислокации бригады ВСУ в Днепропетровской области "Искандер" уничтожил пункт временной дислокации бригады ВСУ на территории промышленного предприятия Павлограда в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. 2024-10-07T14:58 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, днепропетровская область, павлоград, в мире, вооруженные силы украины