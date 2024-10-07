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"Искандер" уничтожил пункт дислокации бригады ВСУ под Днепропетровском
"Искандер" уничтожил пункт дислокации бригады ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 07.10.2024
"Искандер" уничтожил пункт дислокации бригады ВСУ под Днепропетровском
Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й отдельной механизированной РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:58
2024-10-07T14:58
2024-10-07T15:34
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ на территории промышленного предприятия Павлограда в Днепропетровской области Украины."Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ночного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й ОМБР ВСУ на территории промышленного предприятия Павлограда (Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.
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Уничтожение "Искандером" пункта дислокации бригады ВСУ в Днепропетровской области
"Искандер" уничтожил пункт временной дислокации бригады ВСУ на территории промышленного предприятия Павлограда в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
2024-10-07T14:58
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россия, днепропетровская область, павлоград, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Павлоград, В мире, Вооруженные силы Украины
"Искандер" уничтожил пункт дислокации бригады ВСУ под Днепропетровском
"Искандер" уничтожил пункт временной дислокации бригады ВСУ под Днепропетровском