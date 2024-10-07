https://ria.ru/20241007/vstrechi-1976819202.html

Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном

Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 07.10.2024

Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, переговоры... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:14

2024-10-07T17:14

2024-10-07T17:14

в мире

азербайджан

армения

москва

ильхам алиев

никол пашинян

юрий ушаков

снг

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, переговоры состоятся во вторник в Москве перед заседанием совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил помощник президента Юрий Ушаков. "Президент проведет две двусторонние встречи: с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал Ушаков на брифинге, уточнив, что встречи состоятся в Москве перед заседанием лидеров стран СНГ. Помощник президента подчеркнул, что на встречах будут обсуждаться вопросы нормализации отношений Азербайджана и Армении.

https://ria.ru/20241007/ushakov-1976816389.html

азербайджан

армения

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, армения, москва, ильхам алиев, никол пашинян, юрий ушаков, снг