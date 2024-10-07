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Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 07.10.2024
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17:14 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/vstrechi-1976819202.html
Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном
Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 07.10.2024
Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, переговоры... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:14
2024-10-07T17:14
в мире
азербайджан
армения
москва
ильхам алиев
никол пашинян
юрий ушаков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, переговоры состоятся во вторник в Москве перед заседанием совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил помощник президента Юрий Ушаков. "Президент проведет две двусторонние встречи: с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал Ушаков на брифинге, уточнив, что встречи состоятся в Москве перед заседанием лидеров стран СНГ. Помощник президента подчеркнул, что на встречах будут обсуждаться вопросы нормализации отношений Азербайджана и Армении.
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976816389.html
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в мире, азербайджан, армения, москва, ильхам алиев, никол пашинян, юрий ушаков, снг
В мире, Азербайджан, Армения, Москва, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Юрий Ушаков, СНГ
Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном

Ушаков: Путин проведет 8 октября отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, переговоры состоятся во вторник в Москве перед заседанием совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Президент проведет две двусторонние встречи: с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал Ушаков на брифинге, уточнив, что встречи состоятся в Москве перед заседанием лидеров стран СНГ.
Помощник президента подчеркнул, что на встречах будут обсуждаться вопросы нормализации отношений Азербайджана и Армении.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Ушаков прокомментировал попытки Запада вклиниться в диалог Баку и Еревана
Вчера, 17:04
 
В миреАзербайджанАрменияМоскваИльхам АлиевНикол ПашинянЮрий УшаковСНГ
 
 
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