https://ria.ru/20241007/ushakov-1976822061.html
Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков
Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024
Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков
Лидеры стран СНГ на саммите в Москве примут ряд документов в сфере безопасности, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:20
2024-10-07T17:20
2024-10-07T17:20
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россия
узбекистан
юрий ушаков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Москве примут ряд документов в сфере безопасности, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Планируется принять ряд документов в сфере безопасности и правоохранительной деятельности. В этом контексте придаем особое значение разработанной по инициативе президента Узбекистана программе сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html
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москва, россия, узбекистан, юрий ушаков, снг
Москва, Россия, Узбекистан, Юрий Ушаков, СНГ
Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков
Ушаков: лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности