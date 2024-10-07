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Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024
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17:20 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976822061.html
Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков
Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024
Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков
Лидеры стран СНГ на саммите в Москве примут ряд документов в сфере безопасности, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:20
2024-10-07T17:20
москва
россия
узбекистан
юрий ушаков
снг
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Москве примут ряд документов в сфере безопасности, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Планируется принять ряд документов в сфере безопасности и правоохранительной деятельности. В этом контексте придаем особое значение разработанной по инициативе президента Узбекистана программе сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.
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москва, россия, узбекистан, юрий ушаков, снг
Москва, Россия, Узбекистан, Юрий Ушаков, СНГ
Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков

Ушаков: лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦеремония совместного фотографирования участников заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве
Церемония совместного фотографирования участников заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония совместного фотографирования участников заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Москве примут ряд документов в сфере безопасности, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Планируется принять ряд документов в сфере безопасности и правоохранительной деятельности. В этом контексте придаем особое значение разработанной по инициативе президента Узбекистана программе сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества
10 апреля, 16:34
 
МоскваРоссияУзбекистанЮрий УшаковСНГ
 
 
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