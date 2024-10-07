https://ria.ru/20241007/ushakov-1976822061.html

Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков

Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024

Лидеры стран СНГ примут ряд документов в сфере безопасности, сообщил Ушаков

Лидеры стран СНГ на саммите в Москве примут ряд документов в сфере безопасности, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:20

2024-10-07T17:20

2024-10-07T17:20

москва

россия

узбекистан

юрий ушаков

снг

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ на саммите в Москве примут ряд документов в сфере безопасности, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Планируется принять ряд документов в сфере безопасности и правоохранительной деятельности. В этом контексте придаем особое значение разработанной по инициативе президента Узбекистана программе сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

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москва, россия, узбекистан, юрий ушаков, снг