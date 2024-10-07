https://ria.ru/20241007/ushakov-1976818139.html

Ушаков назвал основу урегулирования конфликта в Карабахе

Ушаков назвал основу урегулирования конфликта в Карабахе - РИА Новости, 07.10.2024

Ушаков назвал основу урегулирования конфликта в Карабахе

Москва исходит из того, что основой урегулирования конфликта между Баку и Ереваном являются трехсторонние договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:12

2024-10-07T17:12

2024-10-07T17:12

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва исходит из того, что основой урегулирования конфликта между Баку и Ереваном являются трехсторонние договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет отдельные встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Мы исходим из того, что основы комплексного урегулирования всех этих сложных вопросов являются реализация известных трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя вопросы нормализации отношений Баку и Еревана. Помощник президента подчеркнул, что России играет активную и позитивную роль в нормализации отношений Баку и Еревана. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Ранее Алиев рассказывал, что в период боевых действий в Карабахе 2020 года больше всего поддерживал связь с главами Турции и России. Путин указывал, что РФ прилагала большие усилия для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и прекращения боевых действий. В зоне конфликта Армении и Азербайджана выполняли свою миссию российские миротворцы. Они были размещены там по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. В апреле высшим руководством РФ и Азербайджана было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

https://ria.ru/20240830/peregovory-1969379025.html

https://ria.ru/20240823/putin-1968014200.html

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в мире, россия, азербайджан, армения, юрий ушаков, владимир путин, ильхам алиев, евросоюз