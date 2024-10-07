https://ria.ru/20241007/ushakov-1976817914.html
Ушаков: черновую работу над миром между Баку и Ереваном проделали в Москве
Ушаков: черновую работу над миром между Баку и Ереваном проделали в Москве - РИА Новости, 07.10.2024
Ушаков: черновую работу над миром между Баку и Ереваном проделали в Москве
США и ряд западных стран пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном, но вся черновая работа была проделана в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:11
2024-10-07T17:11
2024-10-07T17:11
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и ряд западных стран пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном, но вся черновая работа была проделана в Москве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Как известно, США и ряд других западных стран пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором. Мы считаем, что вся черновая работа была проделана в Москве", - сказал Ушаков, комментируя вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Помощник президента РФ отметил, что своими действиями западники "хотят влезть в процесс переговоров и тем самым влезть в региональные дела". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Ранее Алиев рассказывал, что в период боевых действий в Карабахе 2020 года больше всего поддерживал связь с главами Турции и России. Путин указывал, что РФ прилагала большие усилия для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и прекращения боевых действий. В зоне конфликта Армении и Азербайджана выполняли свою миссию российские миротворцы. Они были размещены там по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. В апреле высшим руководством РФ и Азербайджана было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20241004/armeniya-1976461031.html
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в мире, россия, азербайджан, армения, юрий ушаков, никол пашинян, евросоюз
В мире, Россия, Азербайджан, Армения, Юрий Ушаков, Никол Пашинян, Евросоюз
Ушаков: черновую работу над миром между Баку и Ереваном проделали в Москве
Ушаков: всю черновую работу над миром между Баку и Ереваном проделали в Москве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и ряд западных стран пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном, но вся черновая работа была проделана в Москве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Как известно, США и ряд других западных стран пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором. Мы считаем, что вся черновая работа была проделана в Москве", - сказал Ушаков, комментируя вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Помощник президента РФ отметил, что своими действиями западники "хотят влезть в процесс переговоров и тем самым влезть в региональные дела".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Ранее Алиев рассказывал, что в период боевых действий в Карабахе 2020 года больше всего поддерживал связь с главами Турции
и России. Путин указывал, что РФ прилагала большие усилия для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и прекращения боевых действий.
В зоне конфликта Армении и Азербайджана выполняли свою миссию российские миротворцы. Они были размещены там по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. В апреле высшим руководством РФ и Азербайджана было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС
приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян
заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.