https://ria.ru/20241007/ushakov-1976808531.html

Ушаков рассказал о работе Антонова в США

Ушаков рассказал о работе Антонова в США - РИА Новости, 07.10.2024

Ушаков рассказал о работе Антонова в США

Посол России в США Анатолий Антонов работал в трудных условиях, не имея постоянных контактов с представителями американской администрации, заявил журналистам... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:30

2024-10-07T16:30

2024-10-07T16:30

сша

россия

анатолий антонов

юрий ушаков

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов работал в трудных условиях, не имея постоянных контактов с представителями американской администрации, заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в США Анатолий Антонов завершает свою командировку. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны. "Он работал действительно в трудных условиях, когда дипломатические отношения практически были около нуля. Работал, действительно не имея постоянных контактов с представителями американской администрации. Работа была сложная, посол и сам заявлял о своем интересе поставить точку в этой деятельности", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20241007/zaharova-1976763259.html

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сша, россия, анатолий антонов, юрий ушаков