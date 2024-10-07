https://ria.ru/20241007/ushakov-1976806993.html

Кандидатура нового посла России в США прорабатывается, заявил Ушаков

Кандидатура нового посла России в США прорабатывается, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024

Кандидатура нового посла России в США прорабатывается, заявил Ушаков

Кандидатура нового посла России в США прорабатывается, он будет назначен после выполнения всех формальностей, сообщил журналистам помощник президента по... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:24

2024-10-07T16:24

2024-10-07T16:24

россия

сша

вашингтон (штат)

юрий ушаков

анатолий антонов

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидатура нового посла России в США прорабатывается, он будет назначен после выполнения всех формальностей, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны. "Я могу сказать, что кандидатура нового посла прорабатывается, и когда все формальности будут выполнены, то будет и опубликован указ президента ", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20241007/ushakov-1976806237.html

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сша

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россия, сша, вашингтон (штат), юрий ушаков, анатолий антонов, в мире