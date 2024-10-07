https://ria.ru/20241007/ushakov-1976806237.html

Ушаков прокомментировал завершение миссии Антонова в США

Ушаков прокомментировал завершение миссии Антонова в США - РИА Новости, 07.10.2024

Ушаков прокомментировал завершение миссии Антонова в США

Завершение миссии посла России в США Анатолия Антонова не связано с будущими выборами в стране, сообщил журналистам помощник президента по международным делам... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:20

2024-10-07T16:20

2024-10-07T16:20

сша

россия

вашингтон (штат)

анатолий антонов

юрий ушаков

камала харрис

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Завершение миссии посла России в США Анатолия Антонова не связано с будущими выборами в стране, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны. "Нет, насколько я понимаю, что наш посол работает довольно-таки продолжительный период времени", - сказал Ушаков в ответ на вопрос, связанно ли завершение миссии Антонова с грядущими выборами в США и желанием российской стороны дистанцироваться от возможных обвинений во вмешательстве. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241007/zaharova-1976763259.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, юрий ушаков, камала харрис