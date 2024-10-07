https://ria.ru/20241007/ukraina-1976851969.html

"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ

"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024

"Единодушно соглашаются". На Западе поразились откровениям солдат ВСУ

Украинские военные на передовой признают, что они обречены на поражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T20:47

2024-10-07T20:47

2024-10-07T20:47

специальная военная операция на украине

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запорожская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские военные на передовой признают, что они обречены на поражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Украинские солдаты рассказывают о ситуации на фронтах, и одна вещь сразу же поразила меня в них: они все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ уже понимают, что происходит. Основная их проблема заключается в том, что ВС России существенно сильнее."Украина просто слишком слаба. Есть неохотное признание того, что российская армия стала намного лучше: тактика улучшилась, системы связи значительно усовершенствованы, уровень ее оборудования повысился", — резюмировал Меркурис.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976828667.html

https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976793716.html

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в мире, россия, украина, запорожская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины