https://ria.ru/20241007/ukraina-1976668409.html

Постпред Кирибати при ООН выступил против поставок оружия Украине

Постпред Кирибати при ООН выступил против поставок оружия Украине - РИА Новости, 07.10.2024

Постпред Кирибати при ООН выступил против поставок оружия Украине

Западные страны, поставляющие вооружения Украине, не могут в то же время играть роль посредников в мирном процессе, это должна быть нейтральная сторона, заявил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:14

2024-10-07T03:14

2024-10-07T06:27

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Западные страны, поставляющие вооружения Украине, не могут в то же время играть роль посредников в мирном процессе, это должна быть нейтральная сторона, заявил РИА Новости бывший президент Кирибати, постпред страны при ООН Тебуроро Тито. "Если вы продолжите снабжать одну сторону оружием, то вы не будете квалифицированы для проведения мирной конференции… Но я хотел бы, чтобы там были люди, которые говорят: "Мы нейтральны, мы сохраняем нейтралитет. Мы понимаем обе стороны. Мы хотим, чтобы обе стороны пришли и сели за стол переговоров. Давайте говорить, продолжайте общаться", - заявил Тито. Западные страны, включая США, со всем своим влиянием могли бы подойти на роль нейтральной стороны, если бы не отправляли оружие Украине, отметил бывший президент. "Если бы я был большой силой в мире или кем-то очень влиятельным, я бы так и сделал. Я бы занял нейтральную позицию и попытался бы свести две стороны", - сказал постпред. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976641983.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976638507.html

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