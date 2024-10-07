https://ria.ru/20241007/ukraina-1976665518.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 07.10.2024

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T01:08

2024-10-07T01:08

2024-10-07T01:08

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной Киеву части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, а также в Павлограде Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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