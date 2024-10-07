https://ria.ru/20241007/ukraina-1976665518.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T01:08
2024-10-07T01:08
2024-10-07T01:08
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной Киеву части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, а также в Павлограде Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Украина
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
"Зеркало недели" в Херсоне слышны взрывы