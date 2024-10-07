Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
ТСН: в Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Павлоград - взрывы", - написал ТСН в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, а также в городе Лубны в Полтавской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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