Эксперт рассказал о ценах на отдых в Турции в следующем году
Экономист Эрчин: цены на отдых в Турции снизятся в следующем году
Отель в Белеке, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости, Вугар Гасанов. Цены на турецких курортах снизятся в следующем году, российским туристам нужно подождать примерно десять месяцев, считает турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
"Жалобы российских туристов закончатся в следующем году. В настоящее время на цены в Турции жалуются не только россияне, но и местное население. Многие турецкие семьи, которые ранее отправлялись в отпуск, не смогли отдохнуть этим летом. По мере того, как программа дезинфляции, реализуемая министром финансов и казначейства Мехметом Шимшеком, будет успешной, число жалоб уменьшится. Но необходимо запастись терпением еще как минимум на 10 месяцев", - сказал эксперт РИА Новости.
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В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии. По словам директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata Александра Лиры, в целом цены на отдых в Турции за год выросли на 23%. Подорожание в целом и в ресторанах в частности связано с инфляцией, ростом цен на мясо и другие продукты.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), число визитов россиян в Турцию за январь - август текущего года достигло 4,6 миллиона. Там со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции сообщили, что за январь - август 2024 года страну посетили 35,8 миллиона иностранных туристов. Россия вошла в топ-3 крупнейших въездных рынков Турции, за восемь месяцев россияне совершили на 4,6% больше визитов, чем за аналогичный период в прошлом году.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
При этом власти Турции не ожидают серьезных изменений потока российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.