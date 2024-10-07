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В Белом доме заявили, что опасаются угрозы беспорядков из-за выборов

В Белом доме заявили, что опасаются угрозы беспорядков из-за выборов - РИА Новости, 07.10.2024

В Белом доме заявили, что опасаются угрозы беспорядков из-за выборов

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена угрозой беспорядков в связи с предстоящими в США выборами президента, допуская вероятность того, что они не РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T22:07

2024-10-07T22:07

2024-10-07T22:09

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена угрозой беспорядков в связи с предстоящими в США выборами президента, допуская вероятность того, что они не пройдут мирно, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президент и я, и многие другие говорим о том, что мы видели шестого января 2021 года (беспорядки и штурм Капитолия - ред.). Очевидно, что мы всегда обеспокоены", - сказала она журналистам на вопрос о том, переживают ли в Белом доме, что предстоящее голосование "не пройдет мирно". Жан-Пьер добавила, что в оставшиеся месяцы пребывания Байдена на посту президента США, он намерен заниматься "защитой и сохранением демократии" перед выборами главы государства 5 ноября 2024 года. Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В тот день или вскоре после него погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер, выборы президента сша — 2024