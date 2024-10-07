https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976828667.html

В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО

В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО - РИА Новости, 07.10.2024

В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО

Украинские войска неизбежно проиграют в боевых действия и даже не смогут удержать позиции на линии соприкосновения, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:53

2024-10-07T17:53

2024-10-07T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сергей шойгу

украина

киев

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_618:231:3154:1657_1920x0_80_0_0_92fc607ada5e6f256aea951afec96a33.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска неизбежно проиграют в боевых действия и даже не смогут удержать позиции на линии соприкосновения, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Фактический баланс сил на земле решительно и бесповоротно на стороне России. Для Украины пути к победе нет. Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути", — отметил он.По словам офицера, вопрос лишь в том, какой путь выберет Россия: будь то постепенное уничтожение оставшихся украинских войск или стремительный прорыв по всей линии фронта."Оба варианта возможны. <…> Но независимо от того, какой курс они выберут, они выиграют", — резюмировал Меркурис.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976811041.html

https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976793716.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сергей шойгу, украина, киев, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины