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В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 07.10.2024 (обновлено: 17:58 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976828667.html
В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО
В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО - РИА Новости, 07.10.2024
В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО
Украинские войска неизбежно проиграют в боевых действия и даже не смогут удержать позиции на линии соприкосновения, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:53
2024-10-07T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
украина
киев
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска неизбежно проиграют в боевых действия и даже не смогут удержать позиции на линии соприкосновения, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Фактический баланс сил на земле решительно и бесповоротно на стороне России. Для Украины пути к победе нет. Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути", — отметил он.По словам офицера, вопрос лишь в том, какой путь выберет Россия: будь то постепенное уничтожение оставшихся украинских войск или стремительный прорыв по всей линии фронта."Оба варианта возможны. &lt;…&gt; Но независимо от того, какой курс они выберут, они выиграют", — резюмировал Меркурис.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976811041.html
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в мире, россия, сергей шойгу, украина, киев, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Киев, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО

Дэвис: Украина не сможет удержать фронт в его нынешних границах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска неизбежно проиграют в боевых действия и даже не смогут удержать позиции на линии соприкосновения, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Фактический баланс сил на земле решительно и бесповоротно на стороне России. Для Украины пути к победе нет. Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Вчера, 16:42
По словам офицера, вопрос лишь в том, какой путь выберет Россия: будь то постепенное уничтожение оставшихся украинских войск или стремительный прорыв по всей линии фронта.
"Оба варианта возможны. <…> Но независимо от того, какой курс они выберут, они выиграют", — резюмировал Меркурис.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Вчера, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ШойгуУкраинаКиевВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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