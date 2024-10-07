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Силуанов рассказал о средствах, предусмотренных на авиастроение на три года - РИА Новости, 07.10.2024
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17:02 07.10.2024 (обновлено: 17:03 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/siluanov-1976815746.html
Силуанов рассказал о средствах, предусмотренных на авиастроение на три года
Силуанов рассказал о средствах, предусмотренных на авиастроение на три года - РИА Новости, 07.10.2024
Силуанов рассказал о средствах, предусмотренных на авиастроение на три года
Проект бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривает выделение 55 миллиардов рублей на ряд проектов в авиационной отрасли в следующем году, среди них - самолеты... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:02
2024-10-07T17:03
россия
антон силуанов
совет федерации рф
мс-21
sukhoi superjet 100 (ssj100)
ми-38
экономика
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривает выделение 55 миллиардов рублей на ряд проектов в авиационной отрасли в следующем году, среди них - самолеты МС-21, Sukhoi Superjet, вертолеты Ми-38, Ансат, Ка-62, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В авиастроении направим ресурсы на проекты МС-21, Sukhoi Superjet, Ми-38, Ансат, Ка-62. Только в 2025 год на эти цели будет выделено 55 миллиардов рублей. Последующие цифры будут еще увеличены, и в этом году на эти цели направляется примерно на 20 миллиардов рублей ниже. То есть мы делаем финансовый рывок, увеличиваем деньги в авиастроении", - сказал Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Как уточнил министр, средства пойдут "на сертификацию, на улучшение летно-технических характеристик и на разработку дальнейших НИОКРских работ". Силуанов при этом напомнил, что в следующей трехлетке на достижение технологического лидерства заложено порядка 6 триллионов рублей, в год около 2 триллионов рублей. "На эту цель деньги будут направляться в удвоенном объеме по сравнению с тем масштабом, который был в предыдущей трехлетке", - сказал министр.
https://ria.ru/20240226/uchenye-1929467637.html
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россия, антон силуанов, совет федерации рф, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100), ми-38, экономика
Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, МС-21, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Ми-38, Экономика
Силуанов рассказал о средствах, предусмотренных на авиастроение на три года

Силуанов: по проекту бюджета 55 млрд рублей выделят на авиастроение за 3 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривает выделение 55 миллиардов рублей на ряд проектов в авиационной отрасли в следующем году, среди них - самолеты МС-21, Sukhoi Superjet, вертолеты Ми-38, Ансат, Ка-62, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В авиастроении направим ресурсы на проекты МС-21, Sukhoi Superjet, Ми-38, Ансат, Ка-62. Только в 2025 год на эти цели будет выделено 55 миллиардов рублей. Последующие цифры будут еще увеличены, и в этом году на эти цели направляется примерно на 20 миллиардов рублей ниже. То есть мы делаем финансовый рывок, увеличиваем деньги в авиастроении", - сказал Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
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Как уточнил министр, средства пойдут "на сертификацию, на улучшение летно-технических характеристик и на разработку дальнейших НИОКРских работ".
Силуанов при этом напомнил, что в следующей трехлетке на достижение технологического лидерства заложено порядка 6 триллионов рублей, в год около 2 триллионов рублей. "На эту цель деньги будут направляться в удвоенном объеме по сравнению с тем масштабом, который был в предыдущей трехлетке", - сказал министр.
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