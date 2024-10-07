https://ria.ru/20241007/putin-1976824337.html

Путин встретится с президентом Ирана

Путин встретится с президентом Ирана - РИА Новости, 07.10.2024

Путин встретится с президентом Ирана

Президент РФ Владимир Путин 11 октября посетит с рабочим визитом Туркменистан, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:34

2024-10-07T17:34

2024-10-07T18:07

россия

владимир путин

юрий ушаков

сердар бердымухамедов

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 11 октября посетит с рабочим визитом Туркменистан, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. "11 октября президент посетит с рабочим визитом Ашхабад", - сказал Ушаков. Он отметил, что по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Путин примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Он посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. "Не исключено, что, в частности, наш президент проведет двусторонние контакты. Об одном мы уже договорились, это встреча с президентом Ирана Пезешкианом. Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - добавил Ушаков.Ушаков добавил, что на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" приглашены и другие лидеры из соседних стран - будут представители Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других государств."Туркменские коллеги считают, что это мероприятие может стать политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога, трибуной для изложения конструктивных позиций и точек зрения о судьбах мира, состоянии нынешних глобальных политических, культурных, экономических и гуманитарных связей и их тенденций в перспективе. То есть предусматриваются выступления лидеров по самой широкой повестке в данном контексте", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241004/ksir-1976384709.html

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россия, владимир путин, юрий ушаков, сердар бердымухамедов