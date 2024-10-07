https://ria.ru/20241007/putin-1976815609.html

Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного - РИА Новости, 07.10.2024

Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин 9 октября встретится в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил журналистам помощник президента РФ по РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:02

2024-10-07T17:02

2024-10-07T17:08

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москва

александр лукашенко

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 октября встретится в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Лукашенко в понедельник прибыл в Россию с рабочим визитом. В Москве он примет участие в саммите стран-участниц СНГ. "Девятого октября состоится встреча президента Путина с президентом Республики Белоруссия Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве", - сказал Ушаков, отметив, что это будет уже восьмая встреча двух лидеров с начала года.Как рассказал Ушаков, Путин вручит главе Белоруссии высшую госнаграду России - орден Андрея Первозванного.Президент Путин подписал указ о награждении Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного в августе 2024 года. Как следует из указа, Лукашенко награжден за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией и укрепление дружественных связей между народами двух стран, а также за личный вклад белорусского лидера в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

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россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, юрий ушаков, снг