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Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного - РИА Новости, 07.10.2024
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17:02 07.10.2024 (обновлено: 17:08 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/putin-1976815609.html
Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного
Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного - РИА Новости, 07.10.2024
Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин 9 октября встретится в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил журналистам помощник президента РФ по РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:02
2024-10-07T17:08
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 октября встретится в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Лукашенко в понедельник прибыл в Россию с рабочим визитом. В Москве он примет участие в саммите стран-участниц СНГ. "Девятого октября состоится встреча президента Путина с президентом Республики Белоруссия Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве", - сказал Ушаков, отметив, что это будет уже восьмая встреча двух лидеров с начала года.Как рассказал Ушаков, Путин вручит главе Белоруссии высшую госнаграду России - орден Андрея Первозванного.Президент Путин подписал указ о награждении Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного в августе 2024 года. Как следует из указа, Лукашенко награжден за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией и укрепление дружественных связей между народами двух стран, а также за личный вклад белорусского лидера в создание и эффективную деятельность Союзного государства.
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россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, юрий ушаков, снг
Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Юрий Ушаков, СНГ
Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Ушаков: Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 октября встретится в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Лукашенко в понедельник прибыл в Россию с рабочим визитом. В Москве он примет участие в саммите стран-участниц СНГ.
"Девятого октября состоится встреча президента Путина с президентом Республики Белоруссия Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве", - сказал Ушаков, отметив, что это будет уже восьмая встреча двух лидеров с начала года.
Как рассказал Ушаков, Путин вручит главе Белоруссии высшую госнаграду России - орден Андрея Первозванного.
Президент Путин подписал указ о награждении Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного в августе 2024 года. Как следует из указа, Лукашенко награжден за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией и укрепление дружественных связей между народами двух стран, а также за личный вклад белорусского лидера в создание и эффективную деятельность Союзного государства.
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