https://ria.ru/20241007/putin-1976687692.html

Пушилин и Пасечник поздравили Путина с днем рождения

Пушилин и Пасечник поздравили Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Пушилин и Пасечник поздравили Путина с днем рождения

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили президента РФ с днём рождения, отметив, что решения главы государства определили возможность... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:25

2024-10-07T09:25

2024-10-07T09:25

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили президента РФ с днём рождения, отметив, что решения главы государства определили возможность существования Донбасса и его нынешнее масштабное возрождение стало инициативой Путина. "Ваши судьбоносные решения определили саму возможность существования Донбасса, благодаря Вам Донецкая Народная Республика сегодня имеет возможность жить и развиваться в составе Российской Федерации. Огромное за это спасибо!" - написал Пушилин в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что пример патриотизма, мудрости и выдержки президента вдохновляет миллионы людей на свершения, а способность объединять единомышленников в России и за её пределами на пути созидания формирует новое мироустройство, основанное на принципах справедливости, дружбы и взаимоуважения. Глава ЛНР считает, что роль президента в судьбе Донбасса переоценить невозможно. "Решение главы государства о начале спецоперации было очень непростым, но стало спасительным для нас. Имя лидера нашей страны навсегда связано и с одним из главных событий в истории Луганской Народной Республики – нашим возвращением домой, в Россию", - написал Пасечник в поздравлении, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что, нынешнее масштабное возрождение Донбасса, развернутая в регионе огромная стройка – тоже инициатива Путина, предмет его пристального внимания и особой заботы. "Мы безгранично благодарны нашему президенту и никогда не забудем, благодаря кому сегодня живем в свободной и сильной стране, дышим полной грудью и уверенно идём вперёд", - подчеркнул Пасечник. Главы двух регионов пожелали Путину успехов и новых побед во имя великой страны.

https://ria.ru/20241007/putin-1976686891.html

https://ria.ru/20241007/aksenov-1976685488.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, денис пушилин