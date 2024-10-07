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В Днепропетровской области произошел пожар на предприятии - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:51 07.10.2024 (обновлено: 09:03 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/pozhar-1976679438.html
В Днепропетровской области произошел пожар на предприятии
В Днепропетровской области произошел пожар на предприятии - РИА Новости, 07.10.2024
В Днепропетровской области произошел пожар на предприятии
После взрывов в Павлограде Днепропетровской области начался пожар на предприятии, сообщил глава облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:51
2024-10-07T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
павлоград
днепропетровская область
украина
николай лукашук
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. После взрывов в Павлограде Днепропетровской области начался пожар на предприятии, сообщил глава облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале. "Произошел пожар. Повреждено предприятие", — написал он. О каком именно предприятии идет речь, глава облсовета не уточнил.Накануне вечером в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, она продлилась четыре с половиной часа. Вскоре после полуночи местные СМИ стали писать о взрывах в Павлограде. Кроме того, взрывы гремели в Днепропетровске, Херсоне, Чернигове, Киеве, Хмельницкой и Полтавской областях.Около восьми утра воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976671725.html
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в мире, павлоград, днепропетровская область, украина, николай лукашук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук
В Днепропетровской области произошел пожар на предприятии

Лукашук сообщил о пожаре на предприятии в Павлограде после взрывов

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. После взрывов в Павлограде Днепропетровской области начался пожар на предприятии, сообщил глава облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале.
"Произошел пожар. Повреждено предприятие", — написал он.
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О каком именно предприятии идет речь, глава облсовета не уточнил.
Накануне вечером в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, она продлилась четыре с половиной часа. Вскоре после полуночи местные СМИ стали писать о взрывах в Павлограде. Кроме того, взрывы гремели в Днепропетровске, Херсоне, Чернигове, Киеве, Хмельницкой и Полтавской областях.
Около восьми утра воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПавлоградДнепропетровская областьУкраинаНиколай Лукашук
 
 
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