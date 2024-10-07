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В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции - РИА Новости, 07.10.2024
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14:19 07.10.2024 (обновлено: 15:07 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/pensii-1976774345.html
В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции
В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции - РИА Новости, 07.10.2024
В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции
2024-10-07T14:19
2024-10-07T15:07
россия
антон силуанов
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде. "Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", — сказал он.Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html
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россия, антон силуанов, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции

Силуанов: с января 2025-го пенсии в РФ проиндексируют на уровень инфляции

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Пожилая женщина считает деньги в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде.
"Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", — сказал он.

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году инфляция в России ожидается на уровне 7,3 процента.

Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
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РоссияАнтон СилуановСовет Федерации РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
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