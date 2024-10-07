https://ria.ru/20241007/pensii-1976774345.html

В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции

В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции - РИА Новости, 07.10.2024

В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции

2024-10-07T14:19

2024-10-07T14:19

2024-10-07T15:07

россия

антон силуанов

совет федерации рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде. "Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", — сказал он.Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, антон силуанов, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество