https://ria.ru/20241007/pasechnik-1976846582.html

На Украине ужесточили заочный приговор главе ЛНР Пасечнику

На Украине ужесточили заочный приговор главе ЛНР Пасечнику - РИА Новости, 07.10.2024

На Украине ужесточили заочный приговор главе ЛНР Пасечнику

Суд на Украине ужесточил заочный приговор главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику назначив ему 15 лет лишения свободы. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:47

2024-10-07T19:47

2024-10-07T19:47

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Суд на Украине ужесточил заочный приговор главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику назначив ему 15 лет лишения свободы. В начале июля суд на Украине заочно приговорил Пасечника к 12 годам лишения свободы за организацию референдума о вхождении ЛНР в состав России. "При принципиальной позиции прокуроров (назначенной Киевом – ред.) Луганской областной прокуратуры судебное решение первой инстанции в части назначенного наказания отменено и вынесен новый приговор. Апелляционный суд путем частичного сложения наказаний приговорил главаря… ЛНР к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права в течение 15 лет занимать должности в органах власти", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240418/gosduma-1940873812.html

https://ria.ru/20240718/prigovor-1960561292.html

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в мире, россия, луганская народная республика, украина, владимир путин, леонид пасечник