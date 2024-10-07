На Украине ужесточили заочный приговор главе ЛНР Пасечнику
Суд на Украине ужесточил заочный приговор главе ЛНР Леониду Пасечнику
Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Суд на Украине ужесточил заочный приговор главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику назначив ему 15 лет лишения свободы.
В начале июля суд на Украине заочно приговорил Пасечника к 12 годам лишения свободы за организацию референдума о вхождении ЛНР в состав России.
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"При принципиальной позиции прокуроров (назначенной Киевом – ред.) Луганской областной прокуратуры судебное решение первой инстанции в части назначенного наказания отменено и вынесен новый приговор. Апелляционный суд путем частичного сложения наказаний приговорил главаря… ЛНР к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права в течение 15 лет занимать должности в органах власти", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.