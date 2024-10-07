https://ria.ru/20241007/oon-1976675250.html

Постпред Кирибати при ООН выразил надежду на скорые переговоры по Украине

Постпред Кирибати при ООН выразил надежду на скорые переговоры по Украине - РИА Новости, 07.10.2024

Постпред Кирибати при ООН выразил надежду на скорые переговоры по Украине

Кирибати надеется, что мирное урегулирование конфликта на Украине скоро начнется и ООН сыграет продуктивную роль в этом процессе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:26

2024-10-07T06:26

2024-10-07T06:26

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Кирибати надеется, что мирное урегулирование конфликта на Украине скоро начнется и ООН сыграет продуктивную роль в этом процессе, заявил РИА Новости экс-президент: постпред страны при ООН Тебуроро Тито. "Мы обеспокоены гибелью людей. Конфликт создает там множество гуманитарных проблем. Мы опечалены тем фактом, что человеческие жизни должны быть уничтожены из-за конфликта… Мы просто надеемся, что будет способ начать это (урегулирование – ред.) как можно скорее, вернуть две страны к миру", - заявил Тито. Кирибати считает, что Россия и Украина должны начать переговоры и заключить мир. Тито также сказал, что существует значительная разобщенность среди членов Совбеза ООН, и подчеркнул, что и генсек ООН Антониу Гутерреш, и члены СБ должны найти способ объединиться и начать диалог, чтобы положить конец конфликту. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976671725.html

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