Рейтинг@Mail.ru
Постпред Кирибати при ООН выразил надежду на скорые переговоры по Украине - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/oon-1976675250.html
Постпред Кирибати при ООН выразил надежду на скорые переговоры по Украине
Постпред Кирибати при ООН выразил надежду на скорые переговоры по Украине - РИА Новости, 07.10.2024
Постпред Кирибати при ООН выразил надежду на скорые переговоры по Украине
Кирибати надеется, что мирное урегулирование конфликта на Украине скоро начнется и ООН сыграет продуктивную роль в этом процессе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T06:26
2024-10-07T06:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кирибати
оон
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg
ООН, 7 окт - РИА Новости. Кирибати надеется, что мирное урегулирование конфликта на Украине скоро начнется и ООН сыграет продуктивную роль в этом процессе, заявил РИА Новости экс-президент: постпред страны при ООН Тебуроро Тито. "Мы обеспокоены гибелью людей. Конфликт создает там множество гуманитарных проблем. Мы опечалены тем фактом, что человеческие жизни должны быть уничтожены из-за конфликта… Мы просто надеемся, что будет способ начать это (урегулирование – ред.) как можно скорее, вернуть две страны к миру", - заявил Тито. Кирибати считает, что Россия и Украина должны начать переговоры и заключить мир. Тито также сказал, что существует значительная разобщенность среди членов Совбеза ООН, и подчеркнул, что и генсек ООН Антониу Гутерреш, и члены СБ должны найти способ объединиться и начать диалог, чтобы положить конец конфликту. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976671725.html
россия
украина
кирибати
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e4adf3da1121b308f8b6a2eda5239df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, кирибати, оон, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кирибати, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
Постпред Кирибати при ООН выразил надежду на скорые переговоры по Украине

Постпред Кирибати Тито: ООН сыграет роль в мирном процессе по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 7 окт - РИА Новости. Кирибати надеется, что мирное урегулирование конфликта на Украине скоро начнется и ООН сыграет продуктивную роль в этом процессе, заявил РИА Новости экс-президент: постпред страны при ООН Тебуроро Тито.
"Мы обеспокоены гибелью людей. Конфликт создает там множество гуманитарных проблем. Мы опечалены тем фактом, что человеческие жизни должны быть уничтожены из-за конфликта… Мы просто надеемся, что будет способ начать это (урегулирование – ред.) как можно скорее, вернуть две страны к миру", - заявил Тито.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского
Вчера, 03:32
Кирибати считает, что Россия и Украина должны начать переговоры и заключить мир. Тито также сказал, что существует значительная разобщенность среди членов Совбеза ООН, и подчеркнул, что и генсек ООН Антониу Гутерреш, и члены СБ должны найти способ объединиться и начать диалог, чтобы положить конец конфликту.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКирибатиООННАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала